Gallardo se muestra "francamente contento" tras conocer la fecha del juicio al hermano de Pedro Sánchez

El secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, se ha mostrado "francamente contento" con que se haya conocido por fin la fecha del juicio por la causa de la contratación en la Diputación de Badajoz a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. "Estoy francamente contento de que ayer conociéramos cuando va a ser la fecha del juicio", ha manifestado en la Feria de la Apicultura de Las Hurdes en Caminomorisco (Cáceres).

Asimismo, ha reiterado su inocencia. "Siempre he dicho lo mismo, qué más da quién me juzgue, si soy inocente". "Le puedo asegurar que a partir del 21 de diciembre seguiré siendo tan diputado como ahora", ha añadido Gallardo a los medios.

La acusación popular pide tres años de prisión

El juicio oral al hermano de Pedro Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026 en la Audiencia Provincial de Badajoz. Así se establece en la diligencia de señalamiento que la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado en la causa por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación pacense.

La acusación popular pide tres años de prisión por delitos de tráficos de influencia y prevaricación para David Sánchez y Gallardo, mientras que la Fiscalía y las defensas de los once procesados piden la libre absolución.

El interés de Guardiola era mantener debilitada a la oposición

Además, Gallardo ha expresado que con el adelanto electoral en Extremadura, ha quedado demostrado "el interés" de la presidenta extremeña, María Guardiola era "mantener debilitada a la oposición". "No era tener presupuestos o no, no eran los extremeños", ha asegurado.

Por ello, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, ha indicado que el PSOE trabajará durante la campaña para hacerle ver a la gente que "no había un motivo sustancial" para llevar a Extremadura la "inestabilidad". El único, motivo, a su juicio, es "el engaño que, de principio a fin, ha sido el Gobierno de Guardiola", ha declarado.

Así las cosas, Gallardo se ha mostrado confiado para "conocer cada rincón de Extremadura, a poder llevar el mensaje de que el cambio es posible y que Extremadura no se puede quedar con un Gobierno insolente". Según sus propias palabras, el Ejecutivo extremeño actual "no escucha a la gente ni resuelve sus problemas".