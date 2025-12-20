El PP de Galicia felicita la Navidad con un vídeo con alusiones al PSOE y Ábalos: "¿Este no estaba en la cárcel?"

El PP de Galicia ha felicitado la Navidad a sus votantes con un vídeo difundido a través de sus redes sociales en el que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es el cocinero de la cena de Nochebuena. A lo largo del vídeo aparecen el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el secretario general, Miguel Tellado o el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Mientras Rueda prepara la cena se suceden una serie de momentos en los que se hacen claras referencias al PSOE, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o al caso Koldo. De hecho, en el vídeo aparece un actor que representa al exministro José Luis Ábalos que llama al timbre para sumarse a la fiesta. "Traigo chistorras. No soy solo yo, hay más gente", y se le ve acompañado de dos chicas. A lo que Rueda le responde: "Eso es en el primero, izquierda" y se pregunta "¿pero este no estaba en prisión?"

El perro, el apagón o la banda del Peugeot

Previamente, una de las asistentes a la cena pregunta "¿de quién es el Peugeout mal aparcado?", una clara alusión a la banda del Peugeot, como han bautizado desde el PP en numerosas ocasiones a Pedro Sánchez, Koldo, Ábalos y Cerdán y los viajes durante las primarias socialistas de 2017. "Uff, vaya banda", comenta el presidente gallego entre risas.

Momentos después, la casa se queda a oscuras, algo habitual cuando funcionan muchos electrodomésticos a la vez. Una de las hijas de Rueda dice, alarmada: "¿Otro apagón?", pero el presidente de la Xunta manda un mensaje de tranquilidad: "Estáis en buenas manos".

Después llega una pareja a la cena. Tras llamar al timbre, le preguntan a Rueda si pueden pasar "con el perro", a lo que Rueda, con cara de susto, expresa: "¿El perro?" En el vídeo, entonces, aparece Pipa, el perro de la familia. "Ah, sí, ese perro sí", responde aliviado. El perro es una alusión a Pedro Sánchez, al que su electorado, y él mismo en alguna ocasión, han llamado "perro sanxe".

El BNG también aparece en el vídeo. Una de las comensales va vestida con una camiseta en la que se lee "Non a todo". Las letras están pintadas de rojo y azul y dentro de una O hay una estrella. Es una reinterpretación del logo del BNG. Rueda llega con varios platos a la mesa y pregunta que si alguien tiene "alguna intolerancia", a lo que esta mujer responde: "Yo a todo, en general".

Mejor la cocina de Rueda que la cocina del CIS

El vídeo comienza con Rueda anunciando a sus compañeros de partido que va a encargarse él de cocinar, lo que genera la sorpresa hasta de sus propias hijas, con el objetivo de unir a todos los gallegos. "Mejor la cocina de Rueda que la cocina del CIS, también te digo", dice Feijóo.

Por su parte, Miguel Tellado cuando lee la noticia en la prensa propone ir para "apaciguar el clima", mientras que Rajoy le aconseja apoyarse en un "buen pincha de cocina" para triunfar. El expresidente se ofrece para esa labor, "aunque no lo parezca", ironiza.

La gastronomía gallega, muy presente

Ya durante los preparativos se hacen continuas alusiones a la gastronomía gallega, como el rape de Ribeira, el capón de Vilalba, el pan de Rodeiro y la Bica de Trives, que la trae el presidente de la Diputación provincial de Ourense. "Este año, más que nunca, todos con Ourense", le dice Rueda, recordando los trágicos incendios del verano.

Para terminar, aunque todos alaban el esfuerzo de Rueda como cocinero, la conclusión es que "mejor como presidente". El vídeo acaba con unas palabras del presidente gallego: "Puede que no sea el mejor cocinero del mundo, pero lo que sí es verdad es que trato lo nuestro con respeto, con cariño e intentando hacer las cosas bien, que aquí se nos da muy bien. Feliz Navidad, Felices Fiestas y Próspero Año 2026".