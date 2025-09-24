Gabriel Rufián: "Hemos avisado al PSOE que habrá jueces que irán a por ellos"

La decisión del juez Peinado de que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sea juzgada por un jurado popular se ha conocido a la vez que se celebraba el pleno en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea de la ONU, pero aun así el asunto ha sido objeto de numerosos comentarios por parte de los grupos políticos.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en los pasillos de la Cámara Baja a los medios de comunicación ha calificado de "despropósito" la decisión y ha asegurado que "nosotros hemos avisado al PSOE de que habrá jueces que irán a por ellos". "El señor Peinado es un juez que todos sabemos para quién trabaja", ha añadido.

Asimismo, Rufián ha recordado que otros partidos como los independentistas han sido anteriormente "víctimas del partido judicial" y que "el PSOE no hacía nada". Por eso ahora no ha dudado en afirmar: "Con su pan se lo coman". En declaraciones a TV3 ha manifestado que desde el independentismo y otras formaciones han denunciado que "parte del poder judicial" va contra sus ideas, pero que "el PSOE no hacía nada".

Ojalá el PSOE reaccione y se frene al poder judicial

Por ello, ha añadido, que como "ahora le tocan la cara al presidente del Gobierno, ojalá el PSOE reaccione" y así "se frene al partido judicial, que hace política hace mucho tiempo".

Estas declaraciones van de la mano con lo que dijo Sánchez en la entrevista en TVE cuando fue preguntado por los casos de corrupción que rodean a su entorno familiar. "Hay jueces que no hacen bien su trabajo y no cumplen con la ley (…). Sin duda alguna que hay jueces haciendo política y que hacen un inmenso daño a la justicia".

Es un nuevo ejemplo de cómo en España hay muchos jueces fachas que están haciendo política

La posición de Rufián coincide con la de Podemos. El portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, cree que es un ejemplo de la existencia de "jueces fachas" que actúan como operadores políticos en lugar de impartir justicia. "Es un nuevo ejemplo de cómo en España hay muchos jueces fachas que están haciendo política; jueces que son operadores políticos y que no están impartiendo justicia, sino haciendo política", ha manifestado.

Para Fernández es una "muestra más de la ofensiva judicial reaccionaria" contra el Gobierno y por ello ha pedido al PSOE que "deje atrás su cobardía, sea valiente y busque fórmulas para acabar con el dominio que el PP tiene sobre el Consejo General del Poder Judicial".

Feijóo aconseja a Pedro Sánchez que busque otra excusa

En cuanto al Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha advertido a Pedro Sánchez de que hablar de "persecución judicial" a su Gobierno "ya no cuela" y le considera el "responsable del lodazal de corrupción" que hay en el Gobierno.

Además, ha aprovechado para recalcar que "no hay democracia sana donde el señor Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España" y ha recordado "los tiempos en que el Partido Socialista exigía dimisión por estar imputado".