El fuego da una tregua en Ourense y obliga a desalojar más pueblos en Castilla y León y Asturias

La situación de los incendios ha evolucionado este martes favorablemente, aunque preocupa la situación en Lugo, donde ha aparecido un nuevo fuego, y en Castilla y León, donde el de Porto (Zamora) sigue descontrolado con tres frentes activos y sin ayuda de la meteorología, con un viento que avivó las llamas en algunas zonas a última hora.

La ola de incendios actual que comenzó el 8 de agosto ha hecho ascender el número de hectáreas quemadas en España desde comienzos de año hasta las 413.992 en un total de 268 fuegos, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

El Gobierno aprobó este martes la declaración de zona catastrófica a los territorios quemados por los incendios forestales y las áreas inundadas desde el pasado 23 de junio en 16 comunidades y ha abierto la vía para que las personas afectadas soliciten las correspondientes ayudas y subvenciones.

Un total de 48 personas han sido detenidas por incendios forestales por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde principios de junio pasado, al sumarse un arresto más desde el pasado lunes, y otras 134 son investigadas.

Además, desde que comenzó esta ola de incendios, han sido desalojadas de sus casas unas34.000 personas, ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Más de 600 habitantes desalojados en Castilla y León pese a la mejora

Un total de 23 localidades de las provincias de Zamora y León permanecen desalojadas y sus habitantes han pasado una noche más fuera de sus casas pese a la buena evolución experimentada por la mayoría de los incendios en esas dos provincias.

En total, los pueblos evacuados suman una población que ronda los 650 habitantes, si bien en la provincia de León hay otros 16 pueblos confinados con otros 1.200 habitantes afectados, han informado fuentes del operativo de extinción de la Junta de Castilla y León.

De los incendios de mayor gravedad, el único que ha empeorado en cuanto a evacuaciones ha sido el de Anllares (León), donde fue necesario un nuevo desalojo a última hora, el de la localidad de Anllarinos del Sil por los continuos cambios de viento.

En el de Porto (Zamora) se trabaja con maquinaria para establecer líneas de contención en la zona leonesa de La Baña y existe una evolución positiva en el entorno del casco urbano de San Ciprián de Sanabria mientras que en el cañón del Tera las reactivaciones han sido continuas a lo largo de la jornada.

Las previsiones meteorológicas apuntan a una bajada de temperaturas este miércoles de ocho grados de media en la zona noroeste con posibilidad de precipitaciones, lo que es positivo, aunque a cambio se espera viento del oeste de hasta 50 km/h.

Mejora Ourense, pero preocupa Lugo

La situación en Galicia ha mejorado en las últimas horas para la provincia de Ourense, que ha desactivado la situación 2 -de riesgo para núcleos poblados- pese a dos focos aún activos, mientras que ha empeorado en Lugo con un nuevo fuego en A Fonsagrada, que se suma al que avanza en A Pobra do Brollón y eleva a cuatro los incendios activos en Galicia.

El de A Fonsagrada, con 20 hectáreas calcinadas, se ha sumado al de A Pobra do Brollón, con alrededor de 800 hectáreas y por el que se ha decretado la situación 2 de emergencia como medida preventiva por su proximidad a algunos núcleos de población, aunque no ha habido confinamientos ni evacuaciones.

Pese a la mejoría en Ourense, dos focos permanecen activos en esta provincia, los de Avión, que ha quemado una superficie de 250 hectáreas, y de Carballeda de Valdeorras-Casaio, que afectó a la montaña más alta de Galicia (Pena Trevinca) y ha calcinado 4.700 hectáreas.

Dos militares del Ejército de Tierra que colaboraban en la extinción de los incendios forestales han resultado heridos graves en un accidente de tráfico en la provincia de Ourense.

Evacuados seis pueblos en Asturias

La gravedad del incendio declarado la tarde de este martes en San Antolín de Ibias ha obligado a evacuar preventivamente los pueblos de Villamayor y Villarcebollín y a decretar una evacuación voluntaria de los núcleos de Dou, Andeo, Piñera y Centenales, debido a la velocidad con la que se está propagando el fuego, que los servicios de emergencia trabajan ahora para contener.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, informó tras la reunión del Centro de Coordinación Opertaiva Integrado (Cecopi) de que todo apunta a que el fuego ha sido provocado, así como que es el que avanza con mayor rapidez de todos los que ha sufrido el Principado, debido a la velocidad del viento, por lo que está traspasando las defensas forestales de las que disponían los pueblos.

Los trabajos de los servicios de emergencia se centran en fijar las líneas de defensa para intentar contener el avance de las llamas, cuya velocidad ha obligado al Cecopi a tomar decisiones que son "difíciles", según explicó Barbón.