Los forenses concluyen que Pujol no tiene "capacidad procesal" para declarar en el juicio por su fortuna en Andorra

Los médicos forenses que han examinado al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol han concluido que sufre un "deterioro cognitivo moderado" y que no está "en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio", por lo que carece de "capacidad procesal" para defenderse ante el tribunal.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, fue solicitado por la Audiencia Nacional después de que la defensa del exmandatario catalán pidiera que se evaluara su estado de salud. Pujol, de 95 años, permanece ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía y su defensa había solicitado que, en caso de continuar el proceso, pudiera seguir el juicio por videoconferencia.

Tras recibir las conclusiones del examen médico, la Audiencia Nacional ha dictado una providencia en la que cita a Jordi Pujol para un nuevo reconocimiento médico el próximo lunes, antes del inicio del juicio, previsto para el 24 de noviembre. El tribunal ha dejado abierta la posibilidad de que el expresidente comparezca de forma telemática si su estado lo permite.

A las puertas del juicio

El expresidente catalán afronta, junto a sus siete hijos, un juicio por su presunta fortuna oculta en Andorra, una causa abierta hace más de una década. La Fiscalía solicita para él una pena de nueve años de prisión, mientras que para sus hijos pide condenas que oscilan entre los ocho y los veintinueve años de cárcel, además de multas millonarias.

La Abogacía del Estado, sin embargo, no se dirige contra Jordi Pujol i Soley en su escrito de acusación, aunque sí reclama 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.

Los acusados están imputados por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.

Oriol Pujol, uno de los hijos del expresidente, ha reconocido recientemente que su padre "tiene ganas de ir a juicio", aunque "su cuerpo no aguanta". Según explicó, a veces le cuesta recordar los nombres de sus hijos y presenta "marcadores de alzhéimer". "Cognitivamente, es una persona de 95 años con algunas carencias importantes, pero bastante lúcido", afirmó en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Oriol Pujol insistió en que su padre "no pretende eludir el juicio", sino que desea estar presente: "En ningún caso mi padre está pidiendo no ir a juicio. Mi padre quiere ir a juicio".