Nuevas informaciones en el caso de la 'fontanera' del PSOE: Leire Díez ofreció beneficios judiciales a cambio de información sobre la UCO

Leire Díez Castro o la "fontanera" del PSOE prometió al empresario investigado por la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos, Alejandro Hamlyn, beneficios judiciales a cambio de conseguir información comprometedora de los altos cargos de la UCO.

Esta información es una nueva entrega de la información que publicó en exclusiva el diario 'El Confidencial', una serie de audios de la periodista durante una videoconferencia con Hamlym en febrero, en la que también se encontraban el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en las subvenciones públicas, y el abogado Jacobo Teijelo.

En esas grabaciones, Díez buscaba datos contra el teniente coronel Antonio Balas, uno de los máximos responsables de la UCO, que está al frente de investigaciones sensibles que afectan a Begoña Gómez, a David Sánchez Pérez-Castejón, al caso Koldo o al fiscal general del Estado.

La mano derecha de Santos Cerdán, tras comenzar la reunión aclarando que quería acabar con "la camorra de la Guardia Civil", se comprometía a impulsar el procedimiento judicial de Hamlyn en la Audiencia Nacional. "Te voy a ofrecer una cosa ¿Vale? Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con Fiscalía. O puedo proponer que te sientes con Fiscalía", afirma la "fontanera" para tratar de convencer al investigado.

Alejandro no cree que pudiese servir para mucho, puesto que ya se habían sentado en numerosas ocasiones con la Fiscalía: "No, si con Fiscalía nos hemos sentado 40 veces. Pero no, no avanzamos". Por su parte, Leire Díez le replica y asegura que "no para tomar una cerveza; cuando yo digo sentarte con alguien, es sentarte con alguien para un fin determinado".

Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado

El empresario, interesado ante esta propuesta, menciona que se encuentra en Dubái; problema que no supone un inconveniente para la dirigente, que añade que "no pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema en eso". Y Díez le insistía en que necesitaba información sobre Balas, porque "el día que ese fiscal viaje (...) no puede haber generalidades ni vaguedades".

Hamlym le habló a la "fontanera" también acerca de que el fisco de Euskadi le reclamaba más dinero -ya había pagado 60 millones-, problema que Díez le prometió que le solucionaría, pero que "es otra negociación" y para poder empezarla necesitaba información sobre el otro asunto, porque "si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado".

El empresario aceptó el trato y, previsiblemente, iban a reunirse en más ocasiones para intercambiar la información. Sin embargo, no hubo más encuentros porque esa información no existía.

Leire Díez reconoce los audios, mientras que el PSOE se desmarca

Leire Díez ha reconocido en declaraciones a La Sexta que esos audios son reales, pero ha negado trabajar para el PSOE. "Era un trabajo de investigación", ha asegurado. También ha reconocido su militancia en el partido y su pasado como concejala socialista.

Por su parte, el partido socialista se ha desvinculado "al cien por cien" y ha aseverado que Leire Díez no estaba en la nómina del partido. Igualmente, no han descartado tomar las "acciones legales" que crean oportunas. Por ejemplo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que "defiende" y "confía" a la UCO y ha asegurado que su departamento les deja "investigar como procede".