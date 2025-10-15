sesión de control

"Para la flotilla un buque, para los guardias civiles de Barbate un flotador”: el reproche del PP a Marlaska

La diputada del Partido Popular Ana Vázquez Blanco ha aprovechado su turno de intervención para lanzar un duro ataque al ministro Grande-Marlaska.

ondacero.es

Madrid |

"Para la flotilla un buque, para los guardias civiles de Barbate un flotador”: el reproche del PP a Marlaska

La diputada del Partido Popular Ana Vázquez Blanco ha arremetido en la sesión de control en el Congreso contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien ha acusado de “despreciar” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el centro de su reproche, ha situado el envío de un buque de la Armada para escoltar a la flotilla civil Global Sumud, que navega hacia Gaza.

El buque para la flotilla y el “flotador” de Barbate

Para la flotilla, un buque de guerra; para los guardias civiles asesinados en Barbate, un flotador”, ha asegurado Vázquez Blanco desde la tribuna, en alusión a la decisión del Gobierno de enviar un barco de acción marítima desde Cartagena para “asistir a la flotilla y realizar rescates si fuese necesario”. La parlamentaria popular comparó así el despliegue naval con los medios con los que contaban los agentes fallecidos en Barbate, que intentaron frenar una narcolancha con una pequeña zódiac.

Críticas por el abandono policial

Vázquez Blanco fue más allá y acusó a Marlaska de otorgar “medallas y regalos” a “los policías de la banda corrupta del Peugeot”, mientras “el resto de agentes trabajan con chalecos caducados, pistolas obsoletas y cuarteles que se caen a pedazos”. “Usted desprecia a los agentes cuando retira efectivos de Ceuta y Melilla, cuando los deja sin material por el embargo a Israel o cuando descabeza a la Policía Nacional en Cataluña porque se lo pide el independentismo”, denunció.

La diputada popular también censuró que el Ministerio vote en contra de medidas como la consideración de profesión de riesgo, la jubilación anticipada o el refuerzo del principio de autoridad. “Los desprecia porque tienen tres cualidades que usted no tiene: dignidad, valentía y honor”, sentenció, entre aplausos de su grupo.

