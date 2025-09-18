La Fiscalía reconoce fallos en las pulseras telemáticas que llevaron a absoluciones de maltratadores

La Fiscalía General del Estado ha advertido en su Memoria correspondiente al año 2024 que se han producido absoluciones por incidencias en las pulseras telemáticas de maltratadores, así como con el prestador del servicio. Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha respondido que estos problemas están resueltos.

Cadena de errores

En esta información que ha avanzado OkDiario se detalla que la prestación del servicio del sistema de seguimiento corresponde a una empresa privada contratada por Igualdad que se encarga de instalar, monitorizar y desinstalar los dispositivos. Los resultados de estos trabajos son controlados por el Centro Cometa, que es quien está en contacto con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, la Fiscalía ha señalado que Cometa informa de las incidencias cuando son los usuarios los que se quejan y que realiza los cambios de equipo "con cierto retraso".

Sin embargo, y, atendiendo a lo recogido en el texto, este problema no es nuevo, puesto que las fiscalías de las provincias de Madrid, Gerona, Granada o Tenerife ya habían avisado de que habían registrado ciertos "problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios y de la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos". Estos avisos fueron remitidos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para que procediese a la "solución -de las incidencias-, ante la potencial desprotección de las víctimas".

Por su parte, el Centro de Control Cometa ha comunicado a los juzgados "reiteradamente" que no les puede entregar información más allá del 20 de marzo de 2024, día en el que acabó el traspaso de datos a los nuevos dispositivos. "Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el JVM (Juzgado de Violencia sobre la Mujer) como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios", han expresado en su texto.

Por si fuera poco, la Fiscalía ha indicado que en los juzgados de lo Penal no se permite al representante legal de Cometa la contestación de preguntas relacionadas con cualquier incidencia anterior a la citada fecha, ya que no tiene la información previa, lo que desemboca en "sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios". A propósito, los responsables del centro ha informado a los juzgados de que "tan pronto como se disponga de la información solicitada será remitida". Pero lo cierto es que "este centro de control desconoce cuánto pueda quedar solventada la situación mencionada", ha aseverado el ministerio Público.

Del mismo modo, distintas fiscalías han alertado de "lo gravoso" que es para las víctimas tener que estar reportando los fallos de forma reiterada "con la consiguiente inseguridad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos".

Las explicaciones de Igualdad no son suficientes para el PP que pide la dimisión de la ministra

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido durante su comparecencia ante los medios en el Congreso que se detectaron "algunas incidencias técnicas" cuando se realizó un cambio en el contrato. "Había dos empresas y en ese cambio entre una empresa y otra se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente", ha aclarado. Por tanto, incide en que a las mujeres hay que transmitirles que "el sistema funciona, funciona mejor, están a salvo y que denuncian porque, efectivamente, el sistema las protege".

Por su puesto, el Partido Popular no ha tardado en responder. Primero desprotegieron a las mujeres con la ley del sí es sí y después con esto. En ambas ocasiones se les advirtió y lo ignoraron. Quien pone depredadores sexuales en la calle debe dimitir o ser cesado de inmediato", ha expresado el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que ha reclamado al PSOE que se ahorre "las lecciones de feminismo".

En el mismo tono, la eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, quien también ha recurrido a X, se ha preguntado que "¿En manos de quienes estamos?". "Primero liberaron violadores por incompetencia legislativa. Después se equivocaron en los sistemas de vigilancia de agresores sexuales por insolvencia política. Ahora la UE nos amonesta entregar nuestras escuchas judiciales al régimen comunista chino", ha concluido.