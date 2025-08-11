La Fiscalía pide imputar a la exmilitante socialista Leire Díez también por presunto intento de soborno a fiscales

Según adelanta El Periódico, la Fiscalía de Madrid ha pedido la imputación de Leire Díez, ex militante del PSOE y también la del expresidente de la compañía tecnológica Zed Worldwide, Javier Pérez Dolset, por "intento de soborno" a José Grinda e Ignacio Stampa, fiscales de Anticorrupción, tal y como señala un decreto del 17 de julio al que cita el medio.

Grinda es el fiscal responsable de la acusación contra Pérez Dolset en la Audiencia Nacional. En la grabación que se tiene sobre la reunión entre Leire Díez, el empresario, el abogado Jacobo Teijelo y Alejandro Hamlyn, muestra su interés en buscar información que pueda comprometer al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas y del fiscal.

La denuncia de Grinda

El fiscal José Grinda, según informa El Periódico, presentó la denuncia el 27 de febrero. La acusación relata como el periodista P.R.C., "le entregó un papel que luego le quitó, pidiéndole que solo lo leyera". En el papel, según indica el escrito, se le daría "un destino en el extranjero y se le resarciría de una demanda civil de contenido económico", todo esto, "si facilitaba secretos supuestamente comprometedores de su jefe y si archivaba siete causas", entre las que se incluyen el Caso Pujol, Draco, Caso 3% Sumarroca y otros, Aguas de Girona, ZED Worldwide, Banca Privada de Andorra y Caranjuez. Además, la denuncia añadía que este acuerdo, "estaría avalado por las más altas instituciones o personas del Estado".

Le entregó un papel que luego le quitó, pidiéndole que solo lo leyera. En él se decía que si facilitaba secretos supuestamente comprometedores de su jefe y si archivaba siete causas, y explicaba el origen de la investigación de Sandro Rosell, así como sus visitas al CNI; si hacia todo esto, se le daría un destino en el extranjero y se le resarciría de una demanda civil de contenido económico que actualmente pesa sobre el denunciante.

A Grinda le estaban "tendiendo una trampa"

El fiscal amplió su declaración el pasado 26 de junio y "añadió nuevas circunstancias sobre los hechos". Una de ellas es que cuando habló con el que le facilitó el papel con la oferta, aunque no pudo revelarle el origen, le aseguró que "provenía de altas personalidades del Estado". Grinda asumió que se refería a Leire Díez y, por tanto, sospechó que le estaban "tendiendo una trampa".

En el texto, asegura también que Stampa asistió "a una reunión con Leire Díez y Javier Pérez Dolset con la excusa de transmitirle disculpas de instancias gubernamentales", el 7 de mayo. Esta información se conoce, según Grinda porque Stampa escribió un correo a la fiscal Superior de la Comunidad de Madrid el 3 de junio, tras conocerse la grabación de Leire Díez.

En esta reunión, le pidieron "información sobre investigaciones sensibles de la Fiscalía, así como sobre supuestas irregularidades de varios funcionarios públicos", a cambio de "satisfacción en sus recursos frente al Ministerio de Justicia".

"Indicios de un posible intento de soborno"

Según denuncia Grinda, este aviso de Stampa, "deja indicios de un posible intento de soborno promovido por Leire Díez y Javier Pérez Dolset". Por esto, el fiscal no pide solo la imputación de Leire Díez, Pérez Dolset y el intermediario que le facilitó la oferta principal, sino que pide al otro fiscal que presente "la grabación de las conversaciones mantenidas".

Sin embargo, según asegura El Periódico, el juez Zamarriego no ha apreciado la conexión de los hechos denunciados por ambos fiscales con su causa y estas pesquisas serán asignadas de nuevo a otro instructor.