La Fiscalía se opone a que Cerdán salga de prisión porque aún podría manipular o destruir pruebas

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, salga de prisión provisional. En un escrito remitido al Tribunal Supremo, el fiscal jefe Alejandro Luzón sostiene que el riesgo de destrucción y manipulación de pruebas "persiste" dada la relevancia del papel que se le atribuye en la presunta trama de amaño de obras públicas que se investiga en el conocido como caso Koldo.

Su papel como "director de la red"

El Ministerio Público subraya la "gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal" y apunta directamente al "papel director" que, según los indicios recabados, habría ejercido Cerdán dentro de la red. La investigación judicial lo sitúa en una posición de control de las supuestas adjudicaciones irregulares y de los pagos derivados de las mismas.

En su informe, la Fiscalía recalca además que las pesquisas "se encuentran todavía en una fase inicial respecto a él", con diligencias ya acordadas pero pendientes de ejecución. Esa circunstancia, advierte, aumenta el riesgo de que pueda obstaculizar el proceso si quedase en libertad.

El escrito también menciona "la posibilidad de que continúe relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas", muchas de ellas aún no identificadas. Para el fiscal, esa capacidad de alterar pruebas, ocultar información o condicionar a testigos e investigados en un procedimiento "de gran complejidad" justifica la necesidad de mantener la prisión provisional.

Más allá de los argumentos, Luzón aprovecha el documento para reprochar las "conjeturas" y las "impertinentes consideraciones políticas" que la defensa de Cerdán ha venido incorporando a sus escritos, en los que se sostiene que es víctima de una persecución política.