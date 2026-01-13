La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia contra Julio Iglesias por abusos sexuales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias, de quien ha trascendido este lunes que dos mujeres que trabajaron para él han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021.

Según han confirmado fuentes fiscales a Onda Cero, el Ministerio Público ya ha abierto unas diligencias de investigación penal preprocesales y bajo secreto de sumario a raíz de dicha de denuncia.

Dado el carácter de los hechos denunciados y el secreto de las diligencias, las fuentes no han precisado qué delitos se investigan.

La apertura de esta investigación en la Fiscalía de la Audiencia Nacional se conoce el mismo día en que se ha hecho público que dos mujeres han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante, en una investigación realizada por eldiario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos.

Los abusos se habría producido fuera de España, pero la competencia de la Audiencia Nacional para abrir la investigación viene justificada al ser Julio Iglesias ciudadano español.

Graves abusos cometidos presuntamente por el artista

Según las denuncias que han trascendido este martes tras las investigación de eldiario.es y Univisión, estas dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias sufrieron acoso y fueron agredidas sexualmente por el artista en 2021.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Las extrabajadoras han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

Una de las mujeres se refiere a la residencia del cantante en Punta Cana, en República Dominicana, donde el cantante de 77 años pasa parte del tiempo, como "la casita del terror".

Una de las empleadas asegura también que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

El artículo, firmado por cinco periodistas, asegura que el cantante no ha respondido a ninguno de los intentos por contactar con él o sus representantes legales.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero