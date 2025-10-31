La Fiscalía abre diligencias contra la Junta de Castilla y León por la gestión de los incendios

La Fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias de investigación por los incendios que arrasaron la provincia de León este verano. El origen de las pesquisas es una denuncia por inacción presentada por la asociación Bierzo Aire Limpio contra el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La Fiscalía de la Comunidad comunica a esta asociación que inicia diligencias de investigación tras la denuncia recibida por la posible comisión de delitos en relación con los incendios forestales registrados en agosto pasado en las comarcas del Bierzo, Laciana, Cabrera, Omaña, Valderería, Maragatería y Valduerna en León.

El Ministerio Público ya ha pedido información sobre planes de prevención, la dotación de medios humanos y materiales tanto a la Junta de Castilla y León como al Seprona de la Guardia Civil. Según la denuncia, el presidente autonómico podría haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación por omisión, contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros relacionados con la inacción y la actuación insuficiente de la administración autonómica.

Bierzo Aire Limpio defiende que el Gobierno autonómico "contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes" y asegura que tras anteriores catástrofes, especialmente en el Bierzo o la Sierra de la Culebra (2022), no se reforzó el operativo antiincendios ni se aumentaron los recursos para luchar contra ellos.

El consejero defiende su actuación y afirma que aportará la documentación

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha recordado que tras los incendios de 2022 se produjeron denuncias de este tipo y todas quedaron archivadas.

Así, ha asegurado que tras los incendios de 2022 se tomaron unas decisiones "muy potentes" en cambio de estructura e inversión y ese operativo, según Quiñones, funcionó muy bien en 2023, 2024 y también en 2025, salvo en esas tres "semanas fatídicas con circunstancias desconocidas". Ha asegurado que siempre están a disposición de la Justicia "y por tanto, daremos todas las explicaciones necesarias".

Además, el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Junta colaborará con la investigación abierta, "que es natural si hay una denuncia" y aportarán toda la documentación que les solicite la Fiscalía. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, ha insistido en que "es lógico que a raíz de una denuncia se pida documentación" y la Junta, como ha hecho en otras ocasiones la aportará, al tiempo que ha asegurado que "respetan los trámites y procedimientos judiciales".