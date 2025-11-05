El fiscal Stampa ratifica ante el juez que Leire Díez dijo seguir órdenes de Sánchez para "limpiar sin límite"

El fiscal Ignacio Stampa ha ratificado este miércoles ante el juez que investiga a Leire Díez su denuncia sobre un intento de soborno y que la exmilitante socialista dijo seguir órdenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "limpiar sin límite".

Durante dos horas, Stampa ha declarado como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ante el que ha aportado numerosos documentos, como la grabación del encuentro que mantuvo con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado, y otro audio de una conversación telefónica con la exmilitante, según recoge la agencia Europa Press.

El juez Zamarriego ha decidido que el martes de la próxima semana, día 11, se reproducirá la grabación del encuentro mantenido el pasado 7 de mayo en la sala de vistas, donde están citados a declarar los tres investigados: Leire Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

En aquella reunión, según denunció Stampa, le preguntaron si conocía irregularidades de los fiscales de Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y sel juez Manuel García-Castellón, ofreciéndole a cambio una solución para sus litigios contra el Ministerio de Justicia. Además, como ha recalcado ante el juez, estos dijeron que seguían órdenes del presidente de Gobierno "de limpiar, sin límite", dadas tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. También se habrían referido, según el fiscal, a la preocupación de Sánchez acerca de las saunas, en referencia al negocio de su suegro.

A ese encuentro le citaron diciendo que acudiría el entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que no asistió, aunque Leire le dijo a Stampa que reportaba directamente al que era número tres del PSOE, indican fuentes presentes en la declaración. Según Stampa, en el encuentro hubo hasta 12 referencias al presidente del Gobierno, nueve por parte del empresario y tres de la exmilitante del PSOE.

Asuntos de "extrema gravedad"

Ante el magistrado Zamarriego, este fiscal de la Comunidad de Madrid, antes en la Fiscalía Anticorrupción, ha asegurado que le parece "de extrema gravedad" que desde el Ejecutivo se intentara destruir a otro poder del Estado, el Judicial, y que se estaba produciendo un "ataque brutal" a los funcionarios de Justicia.

También ha negado que Leire Díez enmarcarse su conversación en una investigación periodística o en la elaboración de un libro, puesto que esta le dijo que llevaba mucho tiempo sin ejercer como periodista, por lo que el fiscal considera que el objetivo de la charla era constatar supuestas irregularidades en la Justicia. Además del encuentro del 7 de mayo, Stampa ha aportado una grabación de una llamada telefónica que mantuvo posteriormente, el 22 de mayo, con Leire Díez.