La fiscal que no entendió las prisas de García Ortiz por sacar la nota de prensa: "Le dije: ¡Has filtrado los correos!"

Durante su declaración como testigo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Almudena Lastra ha relatado con sorpresa y malestar cómo la noche del 13 de marzo de 2024 recibió llamadas insistentes desde la Fiscalía General para que se difundiera cuanto antes una nota de prensa sobre el caso.

"Le cogí la llamada y no le di ni los buenos días. Le dije: ''Has filtrado los correos", ha explicado la fiscal ante el tribunal. Según su testimonio, García Ortiz le respondió: "Eso ahora no importa. Hay que sacar la nota cuanto antes".

"Me quedé pasmada"

Lastra asegura haberse quedado "pasmada" por la urgencia del fiscal general y por la forma en que se gestionó el envío de los correos que el abogado de González Amador, Carlos Neira, había intercambiado con el fiscal del caso, Julián Salto.

La fiscal madrileña ha explicado que había pedido a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, "no hacer nada" hasta revisar con calma la documentación al día siguiente, el 14 de marzo. Sin embargo, Rodríguez optó por reenviar los correos al fiscal general la noche anterior.

"Yo le advertí literalmente que esos correos iban a acabar filtrados", ha afirmado Lastra, contradiciendo la versión de Rodríguez, que niega haber escuchado esas palabras.

"Esto no afecta a una persona pública"

Durante su intervención, Lastra ha subrayado que el caso no afectaba a la presidenta madrileña, sino a su pareja, y que, por tanto, no consideraba necesaria una nota de prensa inmediata: "Para mí es un ciudadano particular. Si yo conduzco borracha, soy noticia. Si es mi hijo, no".

Además, ha recordado que la Fiscalía de Madrid tiene por norma no emitir notas de prensa sobre el entorno familiar de personajes públicos, y que la urgencia con la que se actuó en esta ocasión se apartó de ese criterio habitual.

Discrepancias dentro de la Fiscalía

Lastra ha reconocido que fue ella quien alertó al fiscal general de la publicación del "bulo" de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Sin embargo, ha defendido que no había motivo para actuar con tanta prisa ni para difundir detalles sobre la estrategia de defensa del empresario.

Lastra ha confesado que no entendía, "la prisa". A su juicio, "mientras más presión, más despacio" cree que hay que actuar. Razón por la cual, ha justificado que no empezó a confeccionar ninguna nota de prensa esa noche. Quería esperar al día siguiente: "Yo es que soy fiscal; yo trabajo por las mañanas".

De acuerdo con la fiscal, su jefe de prensa se negaba rotundamante a lanzar la nota de prensa ofrecida desde la FGE: "Dimito". Lastra ha indicado que, al leer el borrador la mañana del 14 de marzo, no pasó del primer párrafo y se dio cuenta de que no podía ser.

"Si yo hubiera redactado la nota, habría bastado con aclarar que se trataba de una conformidad a propuesta de la defensa. No creo que sea nuestro papel desvelar la estrategia de nadie", ha dicho.

Mientras tanto, Pilar Rodríguez ha asegurado en su declaración en que "no hubo clandestinidad" en la remisión de los correos a García Ortiz, y que todo se hizo dentro de los cauces reglamentarios.