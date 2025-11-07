El fiscal Grinda informó al emisario de Leire Díez el enfado del fiscal Anticorrupción por el intento de extorsión: "Te van a llamar de Fiscalía"

Onda Cero ha tenido acceso al sumario del caso Leire, que incluye los audios en los que el fiscal José Grinda advierte al periodista Pere Rusiñol de que su jefe, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, estaba "tremendamente cabreado" tras conocer una propuesta de presunto soborno que implicaba a la exmilitante socialista Leire Díaz.

En la grabación, incorporada al sumario judicial, se escucha a Grinda alertar a Rusiñol: "Más que probable que te llamen desde la Fiscalía. No sé qué Fiscalía será, pero más que probable que te llamen para ver las circunstancias del papel que tú no leíste, pero que yo sí. Y entonces, a ver, mi jefe está tremendamente cabreado. Bueno, se cabreó muchísimo. De hecho mandó una nota a la Fiscalía General".

Según consta en la causa, el propio Grinda trasladó a su superior la existencia de esa oferta, lo que motivó la apertura de una investigación interna por parte de Anticorrupción.

Una oferta a cambio de información de su jefe

El episodio se produjo tras un encuentro entre Grinda y Rusiñol, periodista e investigador en causas judiciales, que se presentó ante él en nombre del entorno de Leire Díaz. Según el testimonio del fiscal, Rusiñol le entregó una propuesta escrita en unos folios doblados que solo pudo leer, sin poder fotografiar ni conservar.

En ese documento, se le ofrecía un destino en el extranjero y la retirada de una demanda a cambio de revelar supuestas irregularidades de su superior, Alejandro Luzón, y de facilitar el cierre de determinadas causas. Grinda rechazó la propuesta y la comunicó de inmediato a Luzón, quien reaccionó con enfado y ordenó poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía General.

Una investigación archivada como conversación privada

De acuerdo con la documentación judicial a la que ha tenido acceso Onda Cero, la Fiscalía Provincial de Madrid trató de localizar posteriormente a Rusiñol para esclarecer los hechos. Sin embargo, tras varios intentos infructuosos, la investigación se archivó al considerar que se trataba de una conversación estrictamente privada sin consecuencias penales directas.