El fiscal general negó haber filtrado el correo del novio de Ayuso: "Rotundamente no"

"Rotundamente no", esa fue la respuesta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz en su declaración en el Tribunal Supremo el pasado 29 de enero ante el juez Hurtado cuando fue preguntado si filtró a la prensa el correo de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, y por el que se le investiga por un presunto delito de revelación de secretos que le ha mandado al banquillo a partir del próximo 3 de noviembre.

En su declaración, a la que ha tenido acceso Onda Cero, García Ortiz, negó haber difundido "directa o indirectamente" ni a un medio ni a ninguna persona vinculada a la Presidencia del Gobierno o al Gobierno la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos cruzados entre un fiscal y el novio de Ayuso.

Hasta en varias ocasiones se puede escuchar al fiscal negar estas acusaciones. Además, no contestó a las preguntas del juez, solo a su abogado y negó que su subordinada, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, sospechara de él, cuando se le preguntó si había sido el autor de la filtración. De hecho, asegura que Lastra tenía "cierta antipatía hacia él" en una declaración que duró una hora y veinticinco minutos.

Defiende el borrado de su teléfono porque contiene datos "ultrasensibles"

Aun así, García Ortiz reconoció que cometió "un error", porque desde que supieron que era "una persona relevante y con trascendencia pública", tendrían que "haber dado una nota de prensa, una nota informativa". "De esa manera protegíamos también el ámbito de intimidad del señor Amador, puesto que una nota de prensa encapsula de alguna manera todos los datos que pueden figurar en una denuncia que no sea anonimizada", señaló.

Sobre el borrado de las informaciones de su teléfono móvil, algo que el juez le reprochó, se justificó con que su dispositivo almacena una cantidad de datos e informaciones "absolutamente inimaginables" relativos a todos los fiscales y procedimientos en marcha y que "por supuestísimo puede afectar a la seguridad de este país".

Comentó que borra todo "de manera regular" porque se trata de datos "ultrasensibles" que no pueden llegar a terceros, al mismo tiempo que reconoció haber cambiado unas seis veces de móvil.

González Amador dice que ha sufrido un "machaque" continuo

También Onda Cero ha tenido acceso a las declaraciones de Alberto González Amador quien aseveró sufrir un machaque continuo porque su pareja es quien es. "Cuando yo entré en el despacho de Garrido y eso que sopesaba de a ver si vienen a por mí por ser la 'pareja de', efectivamente ahora me di cuenta que todo esto se ha materializado por ese motivo".

Según González Amador, si su pareja no fuera Ayuso, su caso sería "una nimiedad frente a lo que hay día a día". Considera que le han hecho "un destrozo" porque "ha habido más noticias mías que de la guerra de Ucrania durante todo este tiempo".

El jefe de Gabinete de Ayuso reconoce que acusó al fiscal general por "deducción"

Y sobre la declaración del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha reconocido que se basaba en una "suposición y no una información" acusar al fiscal general del Estado de ser el autor de la filtración. Del mismo modo, aseguró que fue González Amador quien le autorizó para difundir el contenido del email en un chat de prensa: "Sí, sí, sí".