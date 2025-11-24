El fiscal general del Estado presenta su renuncia tras la condena del Tribunal Supremo: "Es el momento de abandonar"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos.

En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciado que deja el cargo de fiscal general en "profundo respeto a las resoluciones judiciales" tras la sentencia del Supremo y que por ende, ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".

"El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad" (algo que resalta que "siempre" ha estado "presente" en su mandato) "de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general", dice en dicha carta.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Onda Cero, García Ortiz afirma que "es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española". "Una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", sostiene.

El fiscal entiende que "esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país" ha acordado inhabilitarle, "tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento".

Convencido de su labor al frente de la Fiscalía General del Estado

A pesar de dar este paso, García Ortiz expresa su "convencimiento" de "haber servido fielmente a la institución", "con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional".

Además, agradece al Gobierno su nombramiento como fiscal general del Estado. "La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo" al renunciar al cargo, subraya.

Por qué renuncia ahora

Esta noticia se ha producido en el inicio de la tertulia de Más de uno y tras leer Carlos Alsina el contenido de la carta, algunos de sus componentes, como Casimiro García Abadillo, interpretan que la renuncia en este momento significa que el Gobierno ya tiene sustituto para él.

En este sentido García Abadillo comenta que espera que mañana el Consejo de Ministros informe de quién va a ser ese nuevo fiscal general y apuesta porque pueda ser una mujer y que la candidata que más papeletas tiene es la teniente fiscal del Supremo y número dos de la cúpula fiscal, María Ángeles García Conde, que actuó como fiscal en el juicio contra el fiscal General del Estado, y es "netamente progresista".

Será precisamente García Conde quien asuma las funciones del cargo de fiscal general hasta que el Gobierno nombre a un nuevo jefe del Ministerio Público.

Otro nombre que suena para sustituir a García Ortiz es el del fiscal Diego Villafañe, jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Contenido completo de la carta de renuncia del fiscal

Estimado Ministro:

El pasado 20 de noviembre fui notificado anticipadamente del fallo condenatorio recaído tras el juicio oral celebrado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Causa Especial 20557/2024).

Esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país ha acordado imponerme la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento.

El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad —siempre presente en mi mandato— de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como Fiscal General. Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española.

Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional.

Por ello, a través de esta carta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 a) y 3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, solicito a petición propia que el Consejo de Ministros acepte el cese de mi mandato como Fiscal General del Estado.

Agradezco al Gobierno de España la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en mi nombramiento. La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para transmitirte un afectuoso saludo.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero