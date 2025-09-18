El fiscal general del Estado ordena investigar supuestos delitos de genocidio en Gaza

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza en el marco de la operación militar lanzada por Israel hace casi dos años, apuntando ya a genocidio y otros delitos de lesa humanidad, al tiempo que ha ordenado crear para ello un equipo conjunto, que estará integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

Así consta en un decreto donde García Ortiz concede a Delgado la autorización que le pidió el 28 de julio para llevar a cabo estas pesquisas en calidad de "coinvestigadora", junto a Alonso.

En la actualidad, nuestra legislación impide emprender causas de justicia universal. Esta acción está limitada a hechos con alguna conexión con nuestro país como la participación de ciudadanos españoles. En este caso, se trata de recabar material probatorio sobre posibles graves violaciones del derecho internacional por parte del ejército israelí para poder colaborar con la Corte Penal Internacional en la persecución de esos delitos, como ya se ha hecho en el caso de la invasión rusa de Ucrania, informa Eva Llamazares.

Graves violaciones del Derecho Internacional

Según detalla el decreto, Delgado "procedió a analizar la información contenida en el informe elaborado por la unidad operativa, relativo --entre otros aspectos-- al testimonio de testigos protegidos, y en el que también se aportan importantes elementos probatorios sobre las acciones y circunstancias en el terreno".

García Ortiz indica que "los hechos que se describen serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 (genocidio) y siguientes del Código Penal", referidos a los delitos de lesa humanidad.

En su respuesta, el fiscal general ordena remitir a Alonso el informe de la Comisaría General de Información "al objeto de incoar las correspondientes diligencias de investigación preprocesal, las cuales serán comunicadas a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) y a la fuerza policial actuante".

En segundo lugar, acuerda "crear un equipo conjunto de investigación" formado por Alonso y Delgado, "que actuarán colegiadamente, con la participación del fiscal de sala coordinador de Cooperación Internacional", Francisco Jiménez-Villarejo, "en aquellas actuaciones que se practiquen en dicho ámbito".

Según las fuentes jurídicas consultadas, el objetivo de estas pesquisas es cooperar con el TPI. Así, como ya se hizo con la guerra en Ucrania, la intención del Ministerio Público es recabar pruebas para ponerlas a disposición del órgano competente.

