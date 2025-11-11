El fiscal general afronta el tramo final de su juicio arropado por Sánchez y con el plato fuerte de su testimonio

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, encara esta semana la recta final del juicio en el Tribunal Supremo por la presunta filtración de un correo sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La vista oral se reanuda este martes y culminará el jueves, con el testimonio del propio García Ortiz como momento clave.

El testimonio más esperado

La declaración del fiscal general se prevé para la tarde del miércoles y será el punto central de la semana. García Ortiz ya anticipó su postura en la primera sesión, cuando, preguntado si se consideraba autor del delito de revelación de secretos, respondió con un rotundo "No". Según su escrito de defensa, negará haber filtrado el correo que ofrecía un pacto entre la defensa de González Amador y la Fiscalía, y alegará que la nota de prensa publicada fue una respuesta a una "campaña de desprestigio" promovida, a su juicio, desde la Comunidad de Madrid.

El fiscal general, que se convirtió el 3 de noviembre en el primer jefe del Ministerio Público juzgado en democracia, se enfrenta a hasta seis años de prisión, 12 de inhabilitación y una multa de más de 400.000 euros. El tribunal, presidido por Andrés Martínez Arrieta, ha programado seis sesiones en total, de las que ya se han celebrado tres.

Además de la comparecencia de García Ortiz, el Supremo escuchará esta semana a otros seis periodistas, incluido el de la Cadena SER que publicó el contenido del correo filtrado y cuya declaración se considera crucial, así como al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, y a nueve agentes de la Guardia Civil que participaron en los registros de la Fiscalía General y la Fiscalía Provincial de Madrid.

Los agentes cerrarán las testificales antes de dar paso a la prueba pericial, con los tres guardias civiles que elaboraron los informes sobre los dispositivos electrónicos incautados, entre ellos el que concluyó que García Ortiz borró los mensajes de su móvil el día en que el Supremo abrió la causa. La última jornada, el jueves, estará dedicada a los alegatos finales y al turno de última palabra del acusado, tras lo cual el juicio quedará visto para sentencia.

El balance de la primera semana

La semana pasada dejó un panorama favorable al fiscal general, con la mayoría de los testigos apoyando su versión. Tres periodistas, entre ellos José Precedo (eldiario.es), aseguraron haber tenido acceso al famoso correo antes de que García Ortiz lo recibiera, y uno de ellos llegó a declarar ante el tribunal: "El fiscal general es inocente".

También Juan Lobato, exlíder del PSOE madrileño, y Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa, negaron que el pantallazo del correo procediera de la Fiscalía. Por su parte, tres fiscales próximos a García Ortiz —Julián Salto, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe— defendieron que su actuación fue "legal" y que cualquier fiscal debe informar a su superior de asuntos de relevancia.

Sin embargo, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, protagonizó uno de los testimonios más duros al afirmar que advirtió a sus compañeros de que "los iban a filtrar" y que, tras la publicación, llegó a preguntarle directamente: "Álvaro, ¿has filtrado los correos?", a lo que él contestó: "Eso no importa ahora". El propio González Amador acusó al fiscal de haberle "matado públicamente".

Feijóo acusa a Sánchez de interferir en el Supremo

En paralelo al juicio, la defensa pública de García Ortiz por parte de Pedro Sánchez ha desatado una fuerte polémica. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este lunes al jefe del Ejecutivo de "interferir" ante el Tribunal Supremo y de "romper la independencia judicial" al declarar en una entrevista que el fiscal general "es inocente, más aún tras lo visto en el juicio".

"Que el presidente del Gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática y de su falta de ética y de responsabilidad", denunció Feijóo desde Melilla. El líder popular subrayó que "en 50 años de democracia" no se había producido una injerencia semejante.