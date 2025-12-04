Ferreras señala maniobras del Gobierno para ayudar a Paco Salazar: “Han llamado a embajadas extranjeras para que le contraten"

El llamado caso Paco Salazar se ha convertido en uno de los escándalos políticos más delicados de los últimos meses. El antiguo asesor socialista está bajo investigación por presuntos abusos y conductas inapropiadas durante su etapa en distintos organismos públicos.

Desde que estalló el caso, las denuncias, los silencios y los supuestos intentos de encubrimiento han mantenido en vilo al entorno del PSOE y del Gobierno. En medio de esta controversia, las declaraciones de Antonio García Ferreras en La Sexta han reavivado la tormenta mediática.

Ferreras pone el foco en el "trato de favor" a Salazar

Ferreras incendió el plató de La Sexta con unas declaraciones que ya corren como la pólvora en redes sociales. En su programa Al Rojo Vivo, el periodista criticó duramente la gestión del caso, en el que el exasesor y militante socialista.

"El Gobierno ha estado llamando a embajadas extranjeras en Madrid para que reciban y contraten a Paco Salazar", afirmó Ferreras en pleno debate, denunciando un supuesto intento de encubrimiento institucional. Según el presentador, además de la presunta ayuda del Ejecutivo, figuras del entorno socialista como José Antonio Zarrías o el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) podrían haber participado en esos movimientos.

Un caso que sacude a la política española

El caso Paco Salazar se destapó a mediados de noviembre, cuando varias mujeres denunciaron públicamente al antiguo asesor por conductas inapropiadas y presuntos abusos cometidos durante su etapa en organismos públicos. La Fiscalía decidió abrir diligencias preliminares mientras el propio Salazar permanece apartado de sus funciones y evita las cámaras.

En las últimas semanas, fuentes políticas y mediáticas han confirmado que el entorno del acusado busca una "recolocación discreta" fuera del país, una maniobra que Ferreras ha interpretado como una estrategia para evitar daños al partido.

Intentan protegerle, e intentan que tenga la economía resuelta

Desde el PSC, cercano al presidente Salvador Illa, han desmentido rotundamente haber financiado o apoyado a Salazar.