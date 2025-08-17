Fernández Mañueco acusa al Gobierno de no facilitarle ningún recurso solicitado: "No hemos recibido nada"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no haberle mandado ningún recurso solicitado. "No hemos recibido nada. Seguimos esperando", ha señalado en una publicación de X (antes Twitter).

Según detalla el mandatario autonómico, los recursos solicitados son:

25 bulldozer con maquinistas

con maquinistas 1.000 soldados

15 vehículos nodriza

15 puestos de mando avanzado

avanzado 20 helicópteros de transporte de personal

de transporte de personal 10 helicópteros bombardero de agua

de agua Atención logística al operativo

al operativo Drones con visores térmicos para detectar puntos calientes

Ambos líderes tuvieron una conversación telefónica este viernes y este domingo han estado juntos en el Puesto de Mando Avanzado de Villablino (León) para conocer de primera mano el daño actual de los incendios.