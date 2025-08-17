incendios

Fernández Mañueco acusa al Gobierno de no facilitarle ningún recurso solicitado: "No hemos recibido nada"

El presidente de Castilla y León ha estado este domingo junto al líder del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, en el Puesto de Mando Avanzado de Villablino (León) para conocer de primera mano el daño actual de los incendios

El rey Felipe VI pone en valor "la capacidad de liderazgo" de la UME y agradece a todas las personas que luchan contra el fuego

Al menos 27 detenidos y 92 investigados por los incendios según datos del Ministerio del Interior

Aurora Molina

Madrid |

Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León
Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León | EUROPA PRESS

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no haberle mandado ningún recurso solicitado. "No hemos recibido nada. Seguimos esperando", ha señalado en una publicación de X (antes Twitter).

Según detalla el mandatario autonómico, los recursos solicitados son:

  • 25 bulldozer con maquinistas
  • 1.000 soldados
  • 15 vehículos nodriza
  • 15 puestos de mando avanzado
  • 20 helicópteros de transporte de personal
  • 10 helicópteros bombardero de agua
  • Atención logística al operativo
  • Drones con visores térmicos para detectar puntos calientes

Ambos líderes tuvieron una conversación telefónica este viernes y este domingo han estado juntos en el Puesto de Mando Avanzado de Villablino (León) para conocer de primera mano el daño actual de los incendios.

