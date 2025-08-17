Fernández Mañueco acusa al Gobierno de no facilitarle ningún recurso solicitado: "No hemos recibido nada"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no haberle mandado ningún recurso solicitado. "No hemos recibido nada. Seguimos esperando", ha señalado en una publicación de X (antes Twitter).
Según detalla el mandatario autonómico, los recursos solicitados son:
- 25 bulldozer con maquinistas
- 1.000 soldados
- 15 vehículos nodriza
- 15 puestos de mando avanzado
- 20 helicópteros de transporte de personal
- 10 helicópteros bombardero de agua
- Atención logística al operativo
- Drones con visores térmicos para detectar puntos calientes
Ambos líderes tuvieron una conversación telefónica este viernes y este domingo han estado juntos en el Puesto de Mando Avanzado de Villablino (León) para conocer de primera mano el daño actual de los incendios.