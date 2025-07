Feministas socialistas ven en el caso Salazar el comienzo de un 'Me Too' político: "Van a salir más casos"

Desde la FeMeS creen que el caso del ya exdirigente del PSOE Francisco Salazar, quien dimitió de su puesto tras ser acusado de tener comportamientos inadecuados con mujeres con las que trabajaba, es el comienzo de un movimiento 'Me Too' en los partidos políticos. "Es un 'Me Too' a los sistemas tan cerrados y a los sistemas tan opacos como son los partidos políticos", advertía Alicia Miyares, integrante de la Junta de la asociación a Europa Press. "Ha empezado en el PSOE y claro que van a salir más casos" sentenciaba.

La feminista socialista asegura que saldrán más casos de este tipo, "pero no solo en el PSOE, en todos los partidos políticos, si generan los canales adecuados para que las mujeres que han sufrido acoso tengan una seguridad absoluta y que no va a haber ningún tipo de represalias".

Un paso adelante

Miyares espera que este caso y las denuncias contra Salazar lleven a todos los partidos políticos a generar los canales adecuados donde las mujeres se sientan seguras, porque, según defiende, "esto no afecta solo al PSOE". Insiste en que las mujeres deben sentir "la confianza de que pueden denunciar sin ningún tipo de represalias".

La socialista ha querido recordar también, que Pedro Sánchez expuso este fin de semana en el Comité Federal socialista "una serie de reglas que se van a llevar a efecto y, entre otras, tiene que ver lo relativo al acoso", por lo que explica que "se ponen en marcha todos los mecanismos necesarios para acreditar que una mujer se sienta segura denunciando". Eso sí, avisa de que "no puede ser es que se esté cuestionando el relato de las mujeres".

¿Por qué no se han sentido seguras?

Recuerda que las mujeres que han denunciado a Salazar "no se han sentido seguras", ya que "Las mujeres que sufren violencia de género o acoso sienten un nivel de inseguridad tal que la pregunta no es por qué no han denunciado primero, la pregunta es por qué no se sienten seguras".

Entre los motivos, Miyares cree que hay "muchos", uno de ellos "la desconfianza" en los canales. "Los órganos de denuncia tienen que estar muy claros. Si todo eso no está claro, se genera desconfianza. En una relación laboral no es el entorno más fácil para llevar adelante una denuncia", sentencia.

Medidas insuficientes

Pedro Sánchez, durante su intervención en el Comité Federal del PSOE | EUROPA PRESS

Respecto a las medidas en materia de igualdad anunciadas por Sánchez, como que cambiará el Código Ético para expulsar a los militantes que consuman prostitución, ha destacado que "eran medidas que afectaban al partido". Por eso, Miyares espera que el presidente, cuando comparezca en el Congreso esta semana, "exprese medidas de Gobierno que aborden todo lo que tiene que ver con la prostitución, una ley abolicionista, y también exprese medidas reales de Gobierno para abordar la corrupción".

La socialista feminista insiste que "en el Comité Federal no abordó todo aquello que tiene que ver con un cambio legislativo o una propuesta legislativa, en la que deberían entrar medidas específicas para combatir la corrupción", y va a "querer creer que eso lo hará en el Congreso".