Felipe González dice que Hamás tiene una oportunidad para "quitarle la razón" a Netanyahu entregando a los rehenes

El expresidente del Gobierno Felipe González ha apuntado que lo que estaría cometiendo el Estado de Israel en la Franja de Gaza sería una "limpieza étnica" y ha abogado por una solución para que "ni todo sea Israel, ni todo sea Palestina".

Madrid |

El ex presidente del Gobierno, Felipe González | EFE/ Cati Cladera

El ex presidente del Gobierno, Felipe González, se ha referido el exmandatario a lo que ocurre en Oriente Medio, durante su intervención en un acto celebrado este jueves en Palma, para conmemorar el 40º aniversario de la adhesión de España a la UE -entonces Comunidad Económica Europea (CEE)-.

González cree que Hamás utiliza a los rehenes como "escudos humanos"

Para González, Hamás tiene una oportunidad para "quitarle la razón" al presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, que pasaría por entregar a los rehenes pero ha considerado que no lo harán porque los usan como "escudos humanos".

No obstante, ha mencionado que los orígenes de Hamás estuvieron financiados por el propio Estado de Israel, al tiempo ha alegado que "el mayor propagandista del antisemitismo", en estos momentos, es el propio Netanyahu.

Marca distancias con las posturas propalestinas

González también ha aprovechado para marcar distancias con las posturas propalestinas al criticar la consigna 'desde el río hasta el mar, Palestina libertad' porque implica la "desaparición de Israel" y ha indicado que "no se debe dejar solo al Estado de Israel".

En cuanto a la solución de los dos Estados, ha recalcado que el Estado palestino debe ser "viable" porque, desde su punto de vista, "un archipiélago terrestre es ingobernable".

