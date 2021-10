Felipe González confirma su lealtad a Pedro Sánchez pero defiende su libertad de expresión

Los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González ocupan un papel protagonista en el segundo día del Congreso Federal del PSOE. En el caso del expresidente González, ha reaparecido este sábado en Valencia después de años sin asistir a estos Congresos.

Apoyo público a Pedro Sánchez

Durante su intervención Felipe González le ha querido mostrar su apoyo en público a Pedro Sánchez, tras haber confesado hace meses que se sentía "huérfano de representación". Así, González ha garantizado que está a su disposición y que no va a "interferir", aunque ha hecho un alegato a la libertad de expresión y ha asegurado que seguirá diciendo "lo que piensa".

En este sentido, el expresidente socialista ha aprovechado su intervención para González para pedirle a Sánchez que "estimule" dentro del partido "la libertad de expresarse críticamente" y de "opinar lo que se piensa". "Así se construye la unidad en un partido que representa a la sociedad, porque queremos una sociedad que sea capaz de tener una opinión crítica", ha reiterado.

"El presidente sabe que estoy disponible. Sabe que digo lo que pienso, y pienso lo que digo, y sabe no interfiero", ha proclamado el histórico socialista antes de señalar, en este sentido, que su "lealtad es con un proyecto político", y que ese proyecto ahora lo encabeza Sánchez. "Adelante", ha alentado.

Con estas palabras, González ha firmado su reconciliación con Sánchez, aunque ha querido dejar claro que, ante todo, él no se calla, y así continuará siendo. "Me siento libre porque digo lo que pienso, y me siento responsable porque pienso lo que digo", ha concluido.

Felipe González reivindica el feminismo "no agresivo"

En su discurso, el expresidente socialista ha hecho referencia a diversos asuntos, entre ellos, el feminismo, uno de los temas más presentes en el 40º Congreso Federal del PSOE. González ha reivindicado el feminismo "firme, alegre y no agresivo" de la que fuera su ministra Carmen Alborch, como el primigenio del partido.

Así, ha subrayado que el feminismo de la fallecida exministra valenciana es "el que de verdad ha hecho transformar la igualdad". A su juicio, es imposible ver su lucha como "agresiva", porque aunque su feminismo fuera "firme y reivindicativo" también era "alegre". "Ese es el tipo de feminismo que tanto caracteriza la lucha se ha venido dando dentro del PSOE", ha aseverado.

Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero también ha hecho mención al feminismo en su intervención y ha avisado que "no hay 'feminismos pero'". Zapatero ha defendido un feminismo "consciente, responsable" y claramente "abolicionista" de la prostitución.

Zapatero avisa a Casado: A España y al PP no le va a ir bien "derechizándose"

José Luis Rodríguez Zapatero ha avisado al líder del PP, Pablo Casado, de que ni a su partido ni a España "le va a ir bien derechizándose" y ha valorado el pacto para la renovación de órganos constitucionales caducados que el ministro de Presidencia, al que se ha referido como "Súper Bolaños", ha alcanzado con los 'populares'.

En su intervención, Zapatero ha elogiado la labor que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez y se ha alegrado del buen momento de "unidad" que vive la organización.

"Son días excelentes porque va a ser un gran congreso de la unidad, del futuro de la socialdemocracia y de la decencia para España. A veces somos modestos y humildes y está bien, pero cuando tenemos congresos con un aroma tan positivo, emocionante y conmovedor podemos con orgullo y dignidad afirmar que no es casual que este sea el partido que más historia tiene de España, que más la ha gobernado y que más votos ha tenido", ha afirmado.