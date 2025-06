Felipe González se alinea con Page y asegura que le "parecería bien" un adelanto electoral

El expresidente del Gobierno Felipe González se ha alineado con la propuesta impulsada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de adelantar las elecciones generales. Aunque eso sí, ha defendido que únicamente le "parecería bien" ese adelanto si ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien lo ha pedido y no Núñez Feijóo. "Si lo ha pedido él, entonces estoy de acuerdo con Page, pero no con Feijóo", ha recriminado.

Así se ha pronunciado el socialista a preguntas de los periodistas este miércoles en Toledo, donde ha participado en un foro para conmemorar la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea junto a García-Page.

Una geopolítica de "locura y disparate"

Un encuentro en el que González ha afirmado que la Unión Europea debe "hacerse cargo de sí misma" para dar un nuevo alcance a la construcción europea ante la geopolítica actual. "Si queda en manos de la geopolítica que estamos viviendo, que es una verdadera locura y un disparate, lo pasaremos muy mal", ha argumentado.

Según ha detallado, en la UE debe haber una nueva política con "mayor grado de integración y de autorresponsabilidad europea". Ha criticado a todos aquellos que dicen que la mejor política de defensa es no gastar nada en defensa. "Nosotros vamos a declararle la paz al mundo y quien no nos crea que se joda, que nos ataque, que no nos vamos a defender. Ese debate es ridículo cuando no es malvado", ha dicho, dejando entrever su apoyo al incremento del gasto en defensa en España.

Aunque eso así, el expresidente socialista ha afirmado que le gustaría saber de dónde sale ese incremento. "Hay dinero, pero no sé en qué partida presupuestaria está, y eso se considera una crítica".

"La unión hace la fuerza"

Por su parte, García-Page ha resaltado la importancia de la unión a nivel de país a la hora de afrontar conflictos, como los atentados que cometió la banda terrorista ETA. "La unión hace la fuerza, que es exactamente lo contrario de lo que busca cualquier tipo de separatismo, que también es una forma de populismo actual". En ese sentido, asegura que quien considera que