Feijóo, a las víctimas de la Dana: "Esta situación de ineficiencia no ocurriría con un gobierno del PP"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este miércoles con asociaciones de víctimas de la Dana, a las que ha trasladado que no hubiera habido "ineficiencia" con él al frente del Gobierno durante la emergencia. "Esta situación de ineficiencia no ocurriría con un gobierno del PP, ni en la gestión de los primeros días de la emergencia ni en la respuesta", ha dicho el partido en un comunicado.

Feijóo ha vuelto a atacar a Sánchez afirmando que pidió al Ejecutivo la declaración de emergencia nacional, algo a lo que el Gobierno "renunció desde el primer día, pese a disponer de todos los recursos que habrían mejorado la coordinación y la eficacia" en las primeras horas de la catástrofe.

A la reunión, que ha tenido lugar en la sede nacional del PP en Madrid, han acudido Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, y Christian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia, que han trasladado a Feijóo peticiones distintas sobre Carlos Mazón.

Mientras Amills considera que "no es el momento" de que el president de la Generalitat dimita para no paralizar la reconstrucción, Lesaec sí que ha dicho a Feijóo que Mazón no puede seguir en el cargo.

Ambos le han señalado al líder de la oposición que la prioridad en este momento es la reconstrucción de las localidades y le han pedido que interceda para que el Gobierno central y el valenciano unifiquen esta reconstrucción en un plan único coordinado entre ambas administraciones.