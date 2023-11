Feijóo: "Tenemos el primer presidente que está de acuerdo con incumplir la Constitución"

En el día en el que los 22 ministros del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez han tomado posesión de sus cargos, el líder del Partido Popular, Albert Núñez Feijóo, ha mostrado su sorpresa ante el hecho que de hayan prometido la Constitución y lealtad al rey Felipe VI. Ya que están elaborando pactos que van en contra de la Carta Magna, ha apuntado.

Según ha insistido durante una entrevista en 'Espejo público', los pactos que ha realizado Sánchez con los partidos independentistas para conseguir la mayoría absoluta en el Congreso, "van contra la Constitución y los socios de Sumar han dicho claramente que no prestan lealtad al rey y le han insultado en la sesión de investidura". Por ello, Feijóo asegura que nos encontramos ante un "Gobierno activista y militante".

"Hay una politización de la justicia máxima"

Por otro lago, se ha posicionado en contra la fusión del Ministerio de la Presidencia y el de Justicia. "Es la primera vez en 45 años de democracia donde el ministro de la presidencia asume las competencias en materia de justicia", en referencia al nuevo cargo de Félix Bolaños. El popular insiste en que esto supone un paso más hacia la politización de la justicia.

Asimismo, alega que Bolaños ha estado mintiendo cada vez que decía que "no se estaba negociando la sedición ni la rebaja de la malversación". Mientras que su partido estaba intentando asegurad "la independencia del poder judicial". Por lo que pone en cuestión que Bolaños sea "el notario mayor del reino con este currículum".

Feijóo ha comentado que desde el PP quieren la renovación del Gonsejo General del Poder Judicial (CGPJ) e incide en la importancia de que se produzca una reforma de la elección de los magistrados y jueces, para que sean "elegidos por magistrados y jueces y a los juristas de reconocido prestigio los elijan las Cortes". Solo así cree que habrá verdadera independencia.

14 ministros es suficiente para un Gobierno como este

El líder popular considera que 22 ministerios son demasiados para un Gobierno descentralizado como este. Y apunta que él habría nombrado a 14, como mucho.

Por otro lado, sobre su relación con el líder del PNV, Aitor Esteban, recuerda que aunque tengan discrepancias siempre han mantenido la educación. Al contrario, dice, de lo que ocurre con el Gobierno de Sánchez.

Feijóo defiende a Ayuso

"Que la oposición le pida educación al Gobierno es algo extraño cuando a veces se pasa de frenada". Además, califica de "lamentables" los ataques de Sánchez a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su discurso de investidura, ya que ella no podía defenderse.

"Creo que es lamentable que el presidente usando la sesión de investidura hiciese una crítica demoledora a los presidentes autonómicos del PP que estaban en la tribuna y no pueden hablar, ni manifestarse ni aplaudir", declara y evita pronunciarse sobre la respuesta de Ayuso a Sánchez.

¿Cuándo cree que fallarán los socios a Sánchez?

Por otro lado, considera que los acuerdos del PSOE con Junts son "inconstitucionales" por lo que vaticina que le fallarán sobre el mes de marzo.

Además, levanta la sospecha sobre el Tribunal Constitucional ya que hay personas que fueron altos cargos del Gobierno. "Si nombramos dos altos cargos del Gobierno magistrados del Tribunal Constitucional, a un exfiscal del Estado presidente del Tribunal Constitucional... en este momento es el Tribunal con más sospecha de los 45 años de su historia", apunta.

La credibilidad del señor Sánchez es irrecuperable

Feijóo también habla sobre la ley de amnistía y lamenta que un conjunto de políticos vayan a quedar "exentos de responsabilidad penal, algunos condenados por el Tribunal Supremo y otros en busca y captura, a cambio de apoyar una investidura". Y recalca que "hemos pasado de escuchar a Sánchez diciendo que a Puigdemont había que traerlo para juzgarle a ahora escuchar que es un exiliado político y es la misma persona la que lo dice". "El problema de la credibilidad de un político a veces es irrecuperable y la credibilidad del señor Sánchez es irrecuperable", sentencia.

¿Qué demandas hizo el independentismo a Feijóo para su investidura?

Utilizar catalán y resto de lenguas autonómicas oficiales en el Congreso.

Reconocer el catalán en las instituciones europeas.

Una ley de amnistía.

Sin embargo, alega que no les pidieron la autodeterminación e insiste en que "la autodeterminación y la Constitución son dos conceptos incompatibles", además de no ser "moral ni ética".

Recuerda que en España "se ha sentado en el banquillo la familia real siendo condenada", en referencia a Iñaki Urdangarin, y "ahora un conjunto de políticos para hacer a Sánchez presidente van a quedan exonerados de sus responsabilidades de prevaricación, malversación, corrupción y declarar la independencia en neutro país". "Esto no es democrático, no es ético, atenta contra la moral y es impropio del PSOE", señala.

Por ello, afirma que "tenemos el primer presidente del Gobierno de España que está de acuerdo con incumplir la Constitución" y advierte sobre el peligro de "aceptar que el Congreso sea un atrezzo a efectos de investidura" porque Sánchez ha pactado en Bruselas.

En cuanto al ataque de risa que le dio a Sánchez en el Congreso cuando le dijo que Feijóo no era presidente porque no quería, apunta ve "un tic patológico que sería bueno estudiar por los que saben de esto". "Reírse de eso acredita que no tiene un concepto moral de asumir la responsabilidad de ser presidente del Gobierno de su país y no entiende que yo no lo haya sido por no asumir esos compromisos. Se ha reído de alguien que ha ganado las elecciones, de todo y de todos", sostiene.

Cambios en el PP

Por otro lado, Feijóo adelanta que habrá cambios en el PP. "La misma persona no puede ser la secretaría general y portavoz en el Congreso. Se van a reforzar los equipos en el Congreso, el Senado y en el partido", desvela. Cambios que se producirán en los próximos días.

Además, anuncia que el PP volverá a llamar a movilización de los ciudadanos para defender el Estado de Derecho. Según comenta, será a principios de diciembre.