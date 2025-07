Feijóo señala a Sánchez como principal responsable de la corrupción: "Usted lo sabía y usted se calló"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el principal responsable de la corrupción. "Usted está como está porque ha resultado ser un fraude. (...) Ha sostenido durante muchos años una gran mentira: no vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo" le ha espetado.

Feijóo ha dicho estar convencido de que "la corrupción fue el origen" de la legislatura. Le ha acusado de amañar las primarias que ganó y de comprar la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy. "Ahora encaja todo" ha expresado con ironía. Según Feijóo "son todos los mismos" y le ha recordado que "según la justicia, todos estos años han operado bajo una organización criminal",

Ha parafraseado la frase de Sánchez, en la que ha dicho que se equivocó con Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y le ha culpado de "elegir a personas correctas para hacer cosas equivocadas". Además, le ha reconocido, con ironía, algo "increíble"; que solo llevaban un mes en Moncloa cuando se pusieron "manos a las obras", en referencia clara a los contratos y comisiones por obras públicas investigados por la UCO.

Confiese todo lo que sabe y convoque elecciones

"¿Cómo pudo pasarle esto a usted que controla todo y se le escapa lo más importante? Pobre hombre, señor Sánchez" ha comentado con sorna. En este momento la réplica de Feijóo se ha centrado en la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, también bajo la lupa de la Justicia.

Para Feijóo, Cerdán y Ábalos, de los que "ahora reniega" Sánchez, están hechos "a su imagen y semejanza". "El que eligió al número dos que está en prisión, es usted; el que eligió al que estaba al frente del Ministerio con mayor presupuesto, es usted; el marido, es usted; el hermano, es usted" le ha acusado.

Por eso no cree que Sánchez vaya a "sacar de esta pesadilla" a España y le ha exigido que confiese "todo lo que sabe" y convoque elecciones. "No tiene otra salida. ¿Qué no estarían diciendo ustedes aquí con otro nombre?", ha lamentado Feijóo.

Feijóo, además, le ha recordado lo sucedido con la ex militante Leire Díez a la que, en sus propias palabras, "no la adoptó para luchar contra la corrupción, sino para taparla" y le ha pedido que se olvide de intentar que los jueces tapen todo lo que le rodea.

Feijóo le ha propuesto sus propias medidas anticorrupción

Sobre las medidas anunciadas, para Feijóo no sirven porque van a derivar en lo que ha estado pasando estos años de Gobierno. "¿Acaso la gran medida es poner a un machista en lugar de a un corrupto?" en referencia al nombramiento de Francisco Salazar como adjunto de la Secretaría de Organización. No cree que vayan a funcionar porque, según el presidente del PP, Sánchez sabía con antelación lo que pasaba con Cerdán y Ábalos y no hizo ni dijo nada.

En contraposición le ha recomendado sus propias medidas: más recursos para la UCO, retirar las leyes de Bolaños, cesar al fiscal General y cambiar al Tribunal Constitucional para eliminar cualquier sombra de partidismo.

Asimismo, se ha dirigido a los socios del Gobierno, a los que ha vuelto a advertir de que se piensen su apoyo. "¿Todo esto no es suficientemente grave? ¿Van a tragar con estas medidas cosméticas?" Aun así, "nosotros, con ellos o sin ellos, lo vamos a parar" ha dicho triunfante. "Esto va de Sánchez, o de decencia, allá ustedes" ha concluido.