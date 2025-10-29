Feijóo señala que Sánchez "ha mentido a todos" y el presidente se limita a recordar a las víctimas de la dana: "Hoy no es el día"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si va a decir la verdad en su comparecencia de mañana ante la comisión Koldo del Senado. Durante su turno de pregunta durante la sesión de control en el Congreso Feijóo le ha espetado que "si no tuviera miedo a la calle, a los juzgados y a la verdad estaría convocando elecciones".

En una sesión de control del Congreso en la que se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la dana, Sánchez, ha rechazado responderle justificándose en que "hoy es el día de las víctimas de la dana", ya que se cumple un año de la catástrofe natural que registró 237 fallecidos, y emplazó al líder de la oposición a otra "ocasión" para "hablar de estas y otras muchas cuestiones", desatando el runrún en la bancada de la oposición, dado que sí contestó a PNV y Podemos.

Feijóo ha vuelto a intentar arrancar una respuesta a Sánchez y le ha recordado que, "hace justo un año", el PSOE rechazó suspender el Pleno que votó una reforma para "asaltar la Radio Televisión Española cuando las víctimas se estaban muriendo en la Comunidad Valenciana".

Sánchez no contesta

Pero Sánchez ha evitado el envite y renunciado a su segundo turno. "Pedro Sánchez no ha dejado de responder preguntas por respeto a las víctimas de la Dana. No. Solo ha dejado de responder al PP y solo ha dejado de responder sobre corrupción. A todos los demás sí les ha contestado. Por tanto responde a lo que quiere y a quien quiere.", se han quejado desde el equipo del líder del PP.

Feijóo quería preguntar a Sánchez si mañana "va a decir la verdad" en el interrogatorio de la comisión de investigación del Senado. Según ha dicho, el presidente del Gobierno "ha mentido a todos", desde los votantes del PSOE hasta a sus socios, y con asuntos de distinta índole como los Presupuestos, la vivienda o los casos de corrupción de su partido y familia.

Por ello, se ha mostrado convencido de que mañana seguirá la misma línea a pesar de la amenaza del PP de llevarle a los tribunales por falso testimonio en comisión de investigación. "Señor Sánchez, miente más que su CIS y que su Televisión Española, y volverá a mentir mañana en el Senado porque, si dice la verdad, acabará con usted", ha rematado.