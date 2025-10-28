Feijóo señala que Mazón debe dar "todas las respuestas" tras sus diferentes versiones sobre lo que hizo durante la DANA

La gestión Carlos Mazón durante la DANA sigue envuelta entre dudas por las diferentes versiones sobre qué hizo y dónde estuvo entre las 18:45 y las 19:43 horas del 29 de octubre, el tramo más crítico de aquella tarde cuando el temporal golpeaba con fuerza el litoral valenciano.

Por todo ello, Alberto Núñez Feijóo ha reconocido que el president valenciano deberá aclarar sus contradicciones en las comisiones de investigación de las Cortes y del Senado, aunque ha querido recalcar que esta es "la semana de las víctimas".

"Esta es la semana de las víctimas. Utilizar su dolor para hacer política se lo dejo al presidente del Gobierno. Yo no soy así", ha señalado Feijóo, en referencia a las críticas de Pedro Sánchez, quien calificó de "indecente" que PP y Vox mantengan a Mazón tras su "negligente gestión".

No ha mencionado, sin embargo, la comisión de investigación del Congreso, en la que Mazón deberá comparecer el 17 de noviembre.

Las versiones contradictorias de Mazón

Mazón ha defendido siempre que "jamás" ha cambiado su relato y llegó incluso a preguntar a los periodistas: "¿Cuándo he mentido?" Sin embargo, los hechos y los tiempos no terminan de cuadrar.

El día de la catástrofe, el president comió en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, un encuentro que no figuraba en su agenda oficial y que no reconoció hasta diez días después del desastre.

Inicialmente, se dijo que la comida había terminado a las 17:30 horas, pero una carta pública de Vilaplana, difundida el 5 de septiembre, reveló que ambos abandonaron el local entre las 18:30 y las 18:45 horas. Fuentes de la Generalitat aseguraron, por su parte, que Mazón ya estaba en el Palau a las 18:00, lo que evidenció una primera contradicción.

El "vacío" de casi una hora y los cambios de hora en el Cecopi

Entre las 18:45 y las 19:43 horas se desconoce el paradero exacto de Mazón. En una primera versión, la Generalitat afirmó que llegó al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) a las 19:30 horas, pese a que el operativo se había convocado a las 17:00.

Más tarde, esa hora cambió a las 20:20 horas, justificando la demora con que el president "no tenía cobertura". Pero el relato volvió a variar: se acabó admitiendo que llegó a las 20:28 horas, apenas 17 minutos después de que se enviara el aviso ES-Alert a la población.

El nuevo dato: acompañó a Vilaplana hasta el aparcamiento

El último giro en el caso lo reveló el diario Levante. Mazón acompañó a Vilaplana hasta el párking, un detalle que no se había mencionado hasta ahora.

Según el propio Mazón, después fue caminando hasta su despacho, a unos once minutos de distancia. No obstante, para hacerlo habría tenido que cambiar de recorrido, desviándose por la calle de la Paz en dirección contraria para acompañar a la periodista.

Durante ese tramo de tiempo, además, no recibió ni realizó llamadas, pese a que antes de las 18:30 había contactado varias veces con la consellera Salomé Pradas.