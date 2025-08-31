Feijóo señala que "España tiene un Gobierno fallido: "Ya está bien de que ante cualquier desgracia siempre se ponga de perfil"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha estado presente en el acto del inicio del curso político en Galicia celebrado en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra). Allí ha destacado que España "no es un Estado fallido", sino que "tiene un Gobierno fallido".

Este evento se produce justo después de que Galicia haya vivido uno de los peores años de su historia en cuanto a incendios, con más de 158.000 hectáreas quemadas, según el Sistema de Información de Incendios Forestales del programa europeo Copernicus, donde ha destacado el fuego de Larouco, que ha calcinado cerca de 30.000 hectáreas.

Precisamente, sobre la gestión de las labores de extinción de la ola de fuegos que ha acusado nuestro país, Feijóo ha reivindicado que las comunidades autónomas se han coordinado para actuar, mientras que el Ejecutivo ha tratado de no involucrarse: "Ya está bien de que ante cualquier desgracia el Gobierno siempre se ponga de perfil".

"No falla, la culpa siempre es del PP, de las comunidades del PP o de un tal Feijóo", ha ironizado, al tiempo que se ha autocuestionado, "qué pacto de Estado" pretende aprobar el Gobierno si "no son capaces ni de aprobar unos presupuestos". En una clara alusión al pacto de Estado contra la emergencia climática que ha anunciado el Gobierno y que estará liderado por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno, Sara Aagesen.

Reivindicando las tradiciones

El evento ha tenido lugar en Cercedo-Cotobade (Pontevedra) un lugar emblemático para el PP gallego desde los tiempos de Mariano Rajoy y que ha sido reservado en numerosas ocasiones para celebrar el inicio del curso político de una de las circunscripciones más importantes del Partido Popular, puesto que su fundador, Manuel Fraga Iribarne, nació aquí, además del presidente Rajoy.

El presidente del PP no ha estado solo, puesto que le ha acompañado el secretario general, Miguel Tellado, el presidente de la Xunta de Galicia y de los populares gallegos, Alfonso Rueda, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.