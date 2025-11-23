Feijóo señala otro posible vínculo de Sánchez y Koldo y cuestiona su "relación anecdótica"

El PP ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su relación con el exasesor Koldo García, a raíz de una información periodística que se ha publicado este domingo sobre un posible encuentro entre ambos.

"Sánchez y Cerdán se reunieron en secreto con Otegi para pactar la moción de censura en un caserío al que les llevó Koldo", así reza la noticia publicada por el periódico 'El Español' y que ha provocado la reacción de varios dirigentes 'populares'. Por ejemplo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado en 'X' sobre la "relación anecdótica" que dijo tener Sánchez con Koldo: "Claro, el típico conocido al que le pides que te conduzca hasta los brazos de un terrorista como Otegi".

La información publicada señala que en 2018 Sánchez y su exnúmero 2, Santos Cerdán, fueron recogidos a su llegada al aeropuerto de Bilbao por un vehículo propiedad del PSOE que conducía Koldo García para llevarlos a un caserío donde se reunieron durante unas tres horas con Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, en los días previos a la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Y, ojo, con la presencia de Santos Cerdán y Antxón Alonso parece que el pacto encapuchado no era solo político, sino también económico", ha destacado a continuación el presidente del PP en su mensaje.

Ayuso dice que el Gobierno "carece de toda legitimidad"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho también este domingo que el Gobierno de Sánchez "carece de toda legitimidad" porque se mantiene en La Moncloa "gracias a la mayor corrupción que existe: escaños por negocios e impunidad, como pretenden con la amnistía o colocados en empresas como Telefónica y todo tipo de organismos públicos".

"La trama Navarra llevó a Bildu a apoyar la moción contra Rajoy y a la investidura de Sánchez, sin luz ni taquígrafos. Con el PNV y Koldo de fondo. Esta es la gran corrupción del proyecto de Sánchez: sobre qué se asienta. Más allá de prostitución, fontaneras, cátedras y chistorras, lo que es sórdido, machista, asqueroso y delictivo", ha subrayado en su cuenta de 'X' a cuenta de la misma información.