Feijóo, a Sánchez: "Se mantiene en el poder porque crea un infierno de impuestos para pagar los caprichos de sus socios"

Como es habitual, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, han protagonizado un cara a cara a cuenta de la idoneidad del Gobierno de coalición.

La sesión de control ha comenzado con la pregunta de Feijóo a Sánchez sobre si "cree que su coalición de Gobierno es lo adecuado para la actual situación política". A lo que el presidente del Gobierno ha respondido que "sí", que al final los resultados son los que avalan la gestión del Gobierno.

"Este Gobierno hace que España avance"

"España es la economía que más ha crecido", ha asegurado Sánchez. Además, ha recalcado que según los datos y a pesar de la fragmentación parlamentaria, "este Gobierno hace que España avance".

En el turno de réplica, el dirigente popular ha aprovechado para atacar a Sánchez por no tener autoridad para cesar a los ministros que votan en contra de sus propuestas. "Su Gobierno ha vuelto a romper su coalición parlamentaria, pero usted dice que todo va bien...", ha comentado.

Feijóo avisa a Sánchez de que necesita al PP para pactar cuestiones de política exterior

Después, ha preguntado a Sánchez si dirigir frases insultantes hacia el PP es hacer política internacional y le ha acusado de despreciar al partido mayoritario de la Cámara y el que tiene la mayoría en el Senado. Además, le ha dejado caer que si no pacta con el PP las cuestiones de política exterior y de defensa no va a poder pactar con nadie, puesto que sus socios le han dicho que "no cuente con ellos".

"El mundo está decidiendo su futuro y a usted solo le preocupa el suyo personal", ha asegurado Feijóo. Ha acusado al presidente del Gobierno de crear un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios.

Acusa a Sánchez de comprar su presidencia del Gobierno

"Una muestra: el regalo fiscal al precio que ha decidido ERC", ha dicho Feijóo. "Aquí, resulta que también piden por catálogo los independentistas, pero volvemos a pagar todos los españoles", recalca. Ha comparado a Sánchez con los alemanes y ha asegurado que Sánchez ha comprado su presidencia del Gobierno y por ello España es un país en el que ya no hay derechos e igualdad entre todos los ciudadanos.

El presidente del Gobierno ha instado a Feijóo a pensar mejor si rechaza la condonación de la deuda autonómica para no quedar "atrapado en sus propias contradicciones" como le sucedió con la revalorización de las pensiones.

"¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿lo ha pensado en serio, señoría? (...) Piénseselo mejor", ha pedido Sánchez a Feijóo.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que la condonación supondrá que las comunidades autónomas dejarán de pagar 83.000 millones de euros.

Además, Pedro Sánchez ha asegurado que no hay color entre el potencial gobierno de coalición del PP con Vox y el actual gobierno de coalición. "Cada vez que Abascal se hace fotos fuera, quien se retrata es usted, señor Feijóo", ha asegurado Sanchez.

Además le ha instado a romper con aquellos que quieren romper con Europa, como lo hace la derecha alemana.