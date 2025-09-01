Feijóo ya saca 40 escaños a Pedro Sánchez y Vox sube hasta un 15%, según una nueva encuesta

El curso político arranca y Pedro Sánchez lo empieza por donde lo dejó. Sin ninguna intención -parece- de que vaya a coincidir con el avance de unas elecciones y con el pensamiento de llegar a 2027. Así, al menos, lo explicaba Carlos Alsina esta mañana en sus tres noticias del día. Y, también, Feijóo lo empieza por donde lo dejó, al menos, en el sentido más electoral: con muchos más apoyos que el PSOE, pero insuficientes para llegar a Moncloa por sí solo. En cuanto a Abascal, el curso arranca mejor: con un avance del 15% de los apoyos.

Esto es grosso modo lo que se desprende de un nuevo barómetro que dibuja cómo quedaría el Congreso si los españoles acudieran a las urnas en las próximas semanas. La encuesta, que es de Sigma Dos para el diario El Mundo, expone que el Partido Popular sería el partido más votado con el 34,4% de los votos y hasta 149 escaños. Un dato, este último, que supondría sumar 12 sillones más que los que tiene actualmente en la Cámara Baja. Por su parte, el PSOE llegaría hasta los 109 escaños: exactamente 40 menos que el PP y 12 menos que los que tiene actualmente.

El mayor beneficiado es, sin duda, el partido de Santiago Abascal, que sumaría 15 escaños más y llegaría, con todo, hasta los 48. Este acelerón hace que la formación conservadora sea la que más apoyos suma en los últimos meses (siempre, según el citado sondeo). Si bien, este contexto no favorece a Feijóo que es quien pierde, en detrimento de Vox. Tal y como esgrime El Mundo, cada vez son más votantes los que cambian su papeleta azul por la verde. Y eso no es todo, los populares tienen cada vez más indecisos (8,8%, lo que supone dos puntos porcentuales más que en agosto).

El batacazo de Sumar

Aunque el mayor batacazo es el de Sumar, que se queda con tan solo 13 escaños y pierde hasta 18. El partido se derrumba y se deja 4,5 puntos en intención de voto. De la encuesta se desprende que la mayoría de simpatizantes de Sumar (un 32,4%) muestran un "descontento con el liderazgo de Sumar" que se refleja en estas estadísticas.