Feijóo reúne en Melilla al comité de dirección del PP para reforzar su plan migratorio

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes al comité de dirección nacional del PP en Melilla para visualizar la alternativa del partido a favor de una inmigración "legal y ordenada" frente a la "ausencia de política migratoria del Gobierno". También estará en el orden del día de esta cita los casos de corrupción que "acorralan" a Pedro Sánchez y la ruptura de Junts con PSOE.

Esta reunión del núcleo duro de Feijóo en Melilla estaba prevista desde hace "más de un mes" y es "una muestra de respeto y compromiso con los españoles que residen fuera de la península", según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

El plan migratorio del PP

Feijóo quiere exponer en Melilla el plan migratorio que el PP presentó en octubre, con el que busca atraer a votantes de PSOE y de Vox. "Ni puertas abiertas, que significa descontrol en la política migratoria y es lo que practica el PSOE, ni deportaciones masivas porque la inmigración es necesaria", aseguran desde la cúpula del PP.

El líder del PP -que llega a la ciudad autónoma tras participar el domingo el congreso del PP-A que ha reelegido a Juanma Moreno como presidente del partido- ya viajó hace unas semanas a Barcelona y Formentera (Baleares), otras plazas donde la migración es uno de los principales problemas, según fuentes 'populares'.

Entre las principales propuestas de Feijóo, destacan:

El visado por puntos para inmigrantes.

para inmigrantes. Contrataciones temporales de inmigrantes de forma "legal y planificada" para cubrir campañas estacionales y con "retorno garantizado en plazo".

de inmigrantes de forma "legal y planificada" para cubrir campañas estacionales y con "retorno garantizado en plazo". Una "autoridad única" en materia migratoria.

en materia migratoria. Ligar el Ingreso Mínimo Vital a la búsqueda de empleo.

a la búsqueda de empleo. Un endurecimiento de los requisitos para acceder a la nacionalidad española.

La ruptura de Junts

En la reunión de Feijóo con su equipo en Melilla también se abordará la decisión de Junts de formalizar su ruptura con el PSOE. El viernes, la portavoz parlamentaria de esa formación, Miriam Nogueras, anunció enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026. "La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", sentenció.

Los 'populares' no hablan de moción de censura y urgen a Pedro Sánchez a convocar elecciones por entender que la legislatura está "acabada" y solo cabe dar la voz a los españoles para que se pronuncien en las urnas.

Por lo pronto, el Grupo Popular en el Congreso ha registrado la petición de comparecencia urgente en el Pleno del presidente del Gobierno para que explique "cómo pretende garantizar la gobernabilidad de España" tras ese anuncio del partido de Carles Puigdemont de dejar bloqueada la legislatura.

Una semana marcada por la "agenda judicial" del Gobierno

La reunión de Feijóo con su comité de dirección también estará marcada por la intensa "agenda judicial" del Gobierno ante los casos de corrupción que "acorralan" al Gobierno de Pedro Sánchez, según fuentes de la formación.

En el PP recuerdan que la semana arrancará el día 11 con la declaración como imputada de la exmilitante del PSOE, Leire Díez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho; y seguirá el 12 de noviembre con la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Además, destacan que está previsto que el abogado general de la UE emita el próximo 13 de noviembre sus primeras conclusiones sobre la ley de amnistía.

Precisamente, el miércoles 12 de noviembre Sánchez comparecerá ante el Pleno del Congreso para informar, aparte de las últimas cumbres internacionales y del funcionamiento de los servicios públicos, de los casos de supuesta corrupción que salpican a su familia y al PSOE. El pasado martes, el PP logró incluir en el orden del día esa comparecencia ese punto relativo a esas investigaciones alrededor del PSOE y del Gobierno.

Contactos de PP y Vox para relevar a Mazón

La reunión en Melilla se producirá justo una semana después de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, un paso que ha abierto un proceso de negociación entre PP y Vox para intentar llegar a un acuerdo en torno a una persona de consenso.

Feijóo y Abascal mantuvieron el martes una conversación, en la que el primero defendió esa necesidad de "dar estabilidad" a la Comunidad Valenciana, un extremo que, según fuentes 'populares', compartió también el presidente de Vox.

El propio Feijóo ha pedido expresamente a Vox estar "a la altura" y "facilitar cuanto antes" la elección del nuevo presidente de la Generalitat, ya que, según dijo, la tarea política "más urgente" sigue siendo la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la Dana.

Es un mensaje que han repetido estos días otras voces de la dirección nacional del PP, como el secretario general del partido, Miguel Tellado, quien este miércoles ha defendido "evitar" unas elecciones porque "ningún valenciano entendería" que ahora se "paralizara" la reconstrucción por el proceso electoral.