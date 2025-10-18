CUOTAS AUTÓNOMOS

Feijóo se reúne con autónomos para escuchar propuestas y denunciar el "sablazo" del Gobierno con las cuotas

La propuesta de Seguridad Social ha suscitado las críticas de políticos y autónomos y la división en el seno del Gobierno de coalición después de que Yolanda Díaz dijera que penalizaba a las rentas inferiores.

Agencias

Madrid |

Alberto Núñez Feijóo
Alberto Núñez Feijóo | Agencia EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este sábado en Soria con autónomos para "escuchar" sus propuestas y denunciar el "sablazo" que, a su juicio, pretende el Gobierno de Pedro Sánchez con la propuesta para elevar la cuota a este colectivo a partir de 2026, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Tanto el PP como otros grupos parlamentarios han rechazado la propuesta que el Gobierno elevó este lunes a las organizaciones de autónomos y sindicales, que recoge subidas de cuotas de manera progresiva para los autónomos en el periodo 2026-2031 y que en la práctica supondría que una persona con ingresos de 670 euros pagaría una cuota de 217 euros.

Feijóo considera que el Gobierno de Pedro Sánchez está "llevándose por delante a la clase medida" con medidas como el "sablazo" que prepara a los autónomos. "Ningún país puede salir adelante desde el castigo a quien trabaja. En España tiene que volver a valer la pena trabajar", dijo este martes en Barcelona

En 'Génova' consideran que "la decisión del Gobierno de subir los impuestos a los autónomos merece de toda la atención por parte del PP" y por eso Feijóo viajará este sábado a Soria "para escuchar sus problemas y evidenciar la cercanía del partido con sus reivindicaciones", según fuentes del partido.

