Feijóo responde al "Ánimo, Alberto" de Sánchez: "Estoy animado porque mi pareja no está en el juzgado"

El líder del PP ha respondido así a las palabras que le dedicó el presidente en el Congreso de los Diputados.

Madrid |

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo, en respuesta al "ánimo, Alberto" que esta semana le dedicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se siente animado porque su pareja "no está en el juzgado" ni tampoco su hermana, ni su número dos en prisión.

"Estoy animado porque mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel", ha comentado Feijóo en un corrillo con periodistas durante la tradicional recepción ofrecida por los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

"Ánimo, Alberto" fueron las palabras con las que Sánchez respondió el pasado miércoles en el Congreso al líder de la oposición, quien le anunció que sería citado en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo.

Sánchez, también presente en la recepción, se ha ausentado del acto, al que han asistido más de un millar de invitados.

Entre ellos no ha estado el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha comunicado a la Casa Real que no asistiría para no "blanquear" al gobierno de Pedro Sánchez, ni los presidentes de la Generalitat Valenciana, Baleares y Murcia por las incidencias de la dana Alice, que afecta a las tres comunidades autónomas.

