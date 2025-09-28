Feijóo propone una "visa por puntos" para solicitar el IMV que beneficie a los inmigrantes que mejor se integren

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en el acto que ha reunido a sus barones en Murcia y ha detallado algunas de las propuestas de su partido en política migratoria. Entre ellas se encuentra una "visa por puntos" que prime la entrada en el país de "quien conoce mejor" la cultura española; de aquellos que tienen "mayor capacidad de integración" y de quienes quieran trabajar en los sectores profesionales donde hay "falta de mano de obra".

Asimismo, el líder de la oposición ha señalado que los inmigrantes "han de cumplir la ley y si no lo hacen se irán de nuestro país". De esta forma se van conociendo más detalles de una de las últimas propuestas 'populares' que es la limitación del acceso al Ingreso Mínimo Vital.

Del mismo modo, ha ratificado que la política migratoria de su formación está fundamentada en el principio de que para permanecer en el país es necesario contribuir. Igualmente, ha expresado que en estos momentos miles de personas pueden entrar "ilegalmente y sin voluntad de trabajar", empadronarse, reclamar el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato y después solicitar prestaciones como el IMV. Por tanto, ha defendido que aquellos que trabajan tengan acceso a todos los derechos, no así los que vienen a "vivir de los que trabajan".

¿Qué requisitos tendrán que cumplir aquellos que soliciten el IMV según la nueva reforma del PP?

Tal y como ha avanzado el diario 'El Mundo', los populares entienden que esta medida nació para "proteger a quien lo necesita de verdad, no para convertirse en un efecto llamada". Por tanto, y según ha podido saber el periódico, algunas de las reformas que propondrá el PP serán:

Residir legal y de forma efectiva en España durante al menos el año anterior a la solicitud.

a la solicitud. Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica , acreditando que los ingresos y patrimonio no superan los umbrales (que parten desde los 658 euros para una persona que vive sola).

, acreditando que los ingresos y patrimonio no superan los umbrales (que parten desde los 658 euros para una persona que vive sola). Formar parte de una unidad de convivencia reconocida o, en su defecto, acreditar la emancipación.

o, en su defecto, acreditar la emancipación. Tener entre 23 y 65 años (salvo menores de esa edad con hijos a cargo).

Carga contra Sánchez por el plantón de Begoña Gómez a Peinado

Por otra parte, el líder de la oposición también ha tenido palabras para el plantón de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, al juez Peinado, quien le iba a comunicar que sería juzgada por un jurado popular en la causa que investiga la contratación de su ayudante en Moncloa. Feijóo ha aseverado que "quien no tiene nada que ocultar no se esconde". Además, ha añadido que este sábado se ha podido comprobar que el hermano del presidente, David Sánchez, "no era el único que se ocultaba en La Moncloa".

Feijóo ha aseverado que se siente "orgulloso" de vivir en un país en el que la Justicia "no hace distinciones entre los ciudadanos y hace valer la igualdad ante la ley", al tiempo que ha reincidido en su apoyo a la labor que realizan los tribunales, jueces y a la independencia de la institución.

Por último, el presidente del PP ha señalado que España está instalada en el "acuario de los escándalos del señor Sánchez" y ha vaticinado que el líder del Ejecutivo "va a acabar mal".