Feijóo propone 50 medidas contra incendios: registro de pirómanos, un protocolo de respuesta y más ayudas

El Partido Popular ha puesto sobre la mesa un paquete de 50 iniciativas para reforzar la lucha contra los incendios forestales, una propuesta que Alberto Núñez Feijóo anunció este lunes y que será enviada a las Cortes Generales en los próximos días. El plan combina acciones inmediatas de ayuda a los afectados con reformas estructurales para reforzar la prevención y la gestión de emergencias.

Entre las medidas más llamativas figura la creación de un Registro Nacional de Pirómanos, en el que se incluirán personas condenadas por provocar incendios. Estos deberán portar pulseras telemáticas de geolocalización, con el objetivo de reforzar la vigilancia. Según datos del Ministerio del Interior, solo en los dos últimos meses se ha detenido a 41 personas y otras 127 están siendo investigadas por provocar fuegos.

"Hemos trabajado en una respuesta integral con 50 medidas para las zonas afectadas que comprenden la ayuda inmediata a las personas, la reparación de pueblos, la recuperación del patrimonio forestal y de empleos, y la preparación ante futuros eventos", explicó Feijóo durante su intervención en la sede del partido.

Apoyo al mundo rural y a las víctimas

El líder popular defendió también un plan de ayudas rápidas para quienes han perdido viviendas, explotaciones o negocios, eliminando cargas fiscales y facilitando el acceso a recursos públicos y europeos. Además, planteó medidas de apoyo a la ganadería extensiva y a las actividades rurales como forma de prevenir la propagación de incendios.

Feijóo recalcó que el plan tiene tres ejes claros: atención ágil a los afectados, recuperación de los empleos destruidos y compromiso firme para que "una tragedia de estas dimensiones no vuelva a ocurrir".

Profesionalizar Protección Civil y coordinar medios

Otro de los pilares de su propuesta es la profesionalización de Protección Civil y la mejora de la coordinación de los recursos de emergencia. "Objetivar la gestión de emergencias es fundamental para evitar la confrontación política. Necesitamos criterios objetivos, transparentes y vinculantes bajo el liderazgo de profesionales con experiencia", defendió.

La iniciativa contempla que los protocolos incluyan la rápida movilización de medios autonómicos, la UME, las capacidades logísticas del Ejército y, si fuera necesario, el apoyo de recursos europeos.

Además, el plan popular prevé una revisión normativa para reforzar la gestión de los montes y detectar prácticas forestales o ganaderas que puedan tener un efecto negativo en la prevención y extinción de incendios. La intención es que los bosques sean más resilientes y que se reduzca al mínimo la acumulación de biomasa que hoy actúa como combustible.