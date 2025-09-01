Feijóo propone forzar elecciones si el Gobierno no logra sacar adelante nuevos Presupuestos durante dos años consecutivos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha redoblado su ofensiva política proponiendo una reforma legal que obligaría al Gobierno a convocar elecciones si acumula dos prórrogas consecutivas de los Presupuestos Generales del Estado, y reiterando su firme rechazo a la condonación de deuda autonómica que el Consejo de Ministros aprobará este martes.

Reforma: Elecciones Automáticas tras dos Prórrogas

En una comparecencia desde Aranjuez, Feijóo planteó modificar la legislación para impedir que un gobierno permanezca en La Moncloa sin el respaldo de unos nuevos presupuestos durante dos ejercicios seguidos. Según Feijóo, esa situación refleja "la falta de apoyo y de proyecto político" y reclama que, alcanzados dos prórrogas, la ley obligue a convocar elecciones anticipadas. El PP ha puesto en marcha un grupo de juristas para perfilar los detalles de la reforma, que busca reforzar la estabilidad institucional y la transparencia democrática.

Rechazo a la Condonación de Deuda

El líder popular también ha expresado su rechazo frontal a la condonación de la deuda autonómica de hasta 83.000 millones que aprobará el Consejo de Ministros este martes. Feijóo considera que se trata de una "trampa" y una "argucia" para "prolongar la agonía" del Gobierno de Pedro Sánchez, y no es "partidario" de "pagar al independentismo lo que no le debemos". En su intervención, denunció que la medida beneficia la mala gestión de los gobiernos autonómicos, especialmente de los independentistas, a costa de todos los españoles.

Feijóo cuestionó públicamente la ética de condonar deudas autonómicas cuando a los ciudadanos no se les condonan sus obligaciones con Hacienda. Criticó que la propuesta no apareciera en el programa electoral del PSOE y se apruebe solo cuando es exigida por fuerzas independentistas, como ERC.

Contexto y Reacciones

La iniciativa del Ejecutivo se enmarca en el acuerdo de investidura con los partidos independentistas y se aplicará a todas las comunidades de régimen común, quedando fuera País Vasco y Navarra. El Gobierno defiende la medida como una oportunidad para aligerar la carga de intereses y rejuvenecer las finanzas autonómicas, negando privilegios territoriales y asegurando que favorecerá a comunidades como Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, entre otras.

Por su parte, Feijóo insiste en que esta "quita" es injusta para el resto de ciudadanos y comunidades autónomas, y llama a la regeneración democrática con medidas que eviten el "tacticismo político" y las concesiones a fuerzas minoritarias.

La polémica reforma y el rechazo a la condonación de deuda centran el arranque del curso político, situando en el primer plano el debate sobre la estabilidad institucional y el reparto territorial de los recursos públicos.