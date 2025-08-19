Feijóo pide explicaciones por la falta de seguridad de Rajoy en comparación con Zapatero

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este martes en una entrevista en Europa Press la falta de efectivos de seguridad que custodian la residencia del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que según palabras del propio Feijóo es "cero".

Feijóo ha comparado esta diferencia de efectivos con la de otro ex presidente como José Luis Rodríguez Zapatero o la del propio Pedro Sánchez, sobre el que ha dicho que "si soy presidente del Gobierno y no puedo salir a la calle, me cuestionaría seguir siendo presidente del Gobierno".

"Más de treinta miembros o unidades de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están custodiando la residencia oficial del señor Sánchez. Entre diez y once efectivos están custodiando la casa del señor Zapatero y cero efectivos están custodiando el lugar de residencia del señor Rajoy", ha denunciado Feijóo.

El líder de los populares ha explicado que ha hablado con el propio Rajoy y que él mismo le ha trasladado que no necesita ninguna seguridad, pero considera que "este tipo de reglas deben de aclararse".

Cómo funciona el dispositivo de seguridad de los ex presidentes

Desde 1992 la figura del ex presidente está regulada por un decreto que les garantiza beneficios como la pensión vitalicia, el coche oficial o un dispositivo de seguridad especial para su protección, del que se encargan el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Este tipo de protección se distingue en dos tipos: la seguridad estática (en el domicilio del ex presidente y su entorno familiar) y la seguridad dinámica (escoltas y dispositivos que le acompañan en sus desplazamientos).

Según el decreto, los ex presidentes del gobierno y sus familias tienen escoltas de manera vitalicia, aunque es la Secretaría de Estado de Seguridad quien puede autorizar la asignación o retirada del dispositivo en casos excepcionales.

Aunque no se conocen cifras oficiales sobre cuántos agentes y escoltas se destinan a la protección de los ex presidentes, el SUP aseguró en 2012 que González, Aznar y Zapatero contaban con entre 15 y 25 agentes cada uno para su protección. Según datos policiales, en España se destinan unos 250 escoltas a la protección de presidentes y ex presidentes.