Feijóo pide la dimisión de Sánchez y asegura que "los que abusan de su poder, acaban condenados"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo de haber "utilizado" a la Fiscalía General como un instrumento político y de haber incurrido en un "abuso de poder" que, a su juicio, ha terminado con la primera condena en democracia a un fiscal general.

"Una página negra en la historia democrática"

En una declaración institucional desde la sede del PP, Feijóo ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo "marca un antes y un después" y que "tiene consecuencias jurídicas y políticas de enorme gravedad". "El fiscal general del Estado ha sido condenado por una conducta rigurosamente incompatible con la dignidad de su cargo. Quien debía perseguir el delito lo cometió. Quien debía proteger a los ciudadanos vulneró sus derechos", ha dicho.

El dirigente popular ha mostrado su "respeto absoluto" al fallo del Supremo y ha subrayado que los magistrados "han sufrido presiones inadmisibles por parte del Gobierno". También ha querido reconocer la labor de los fiscales "que trabajan cada día desde el respeto a la ley", al tiempo que ha defendido que "la Fiscalía es mucho más que su cabeza visible" y que también "ha sido víctima" de lo ocurrido.

"El fiscal fue un peón del Ejecutivo"

Feijóo ha ido más allá al afirmar que García Ortiz "no cometió un delito por su cuenta y deseo", sino que "se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo". Según el líder del PP, el fiscal general actuó "con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular, concretamente contra una presidenta de comunidad autónoma", en referencia a Isabel Díaz Ayuso.

"El fiscal escogió defender los intereses partidistas del Gobierno por encima de la ley", ha insistido. En su opinión, la responsabilidad penal recae en García Ortiz, pero la "responsabilidad política es del presidente del Gobierno, que lo nombró, lo mantuvo y lo defendió hasta el final".

"Abuso de poder" y "ataque a la independencia judicial"

Feijóo ha acusado a Sánchez de haber "atacado la independencia judicial" y de "haber puesto en cuestión la separación de poderes", al sostener públicamente la inocencia del fiscal cuando ya estaba imputado. "Todo esto tiene un nombre: abuso de poder. Y ataca directamente a la independencia judicial", ha afirmado.

Para el líder del PP, "un mínimo de decencia" exigiría a Sánchez "pedir disculpas a la justicia y a los ciudadanos", por haber nombrado y sostenido al fiscal general, pese a las advertencias del Consejo General del Poder Judicial. "¿Quién le va a pedir perdón al fiscal?, se preguntaba Sánchez. Pues hoy tiene la respuesta: nadie. Es él quien debe pedir perdón a los españoles por este bochorno institucional", ha sentenciado.

"La tinta de la página negra se la ha dado Sánchez"

El presidente del PP ha comparado el caso con una "página negra en la historia de la democracia española". "La ha escrito el señor García Ortiz, pero la tinta para escribirla se la ha proporcionado el señor Sánchez y se la ha seguido suministrando en todo momento", ha afirmado, advirtiendo de que el Gobierno "ha convertido España en un país donde los ciudadanos deben protegerse de los excesos del poder".

Feijóo ha asegurado que la condena al fiscal general "la pagará él", pero "la degradación institucional la estamos pagando todos los españoles".

Llamamiento a la dimisión y defensa del Estado de derecho

En la parte final de su intervención, el líder del PP ha exigido a Sánchez que "asuma responsabilidades políticas y devuelva la voz a los españoles" convocando elecciones. "No puede garantizar la regeneración de una institución clave quien ha sido el responsable de su descrédito", ha argumentado.

Pese a la dureza de sus críticas, Feijóo ha querido cerrar su declaración con un mensaje de confianza en las instituciones: "Nuestra democracia tiene muchas fortalezas, y una de ellas es la independencia judicial. En democracia, los que abusan de su poder acaban siendo condenados, como debe ser".