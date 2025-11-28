Feijóo pide ayuda a los empresarios catalanes para conseguir "votos de los suyos" y que prospere una moción de censura contra Sánchez

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su intervención en Foment del Treball ante los empresarios para lanzar una clara declaración de intenciones. Si no ha impulsado una moción de censura contra Pedro Sánchez es porque le faltan "votos", no "ganas".

En un auditorio lleno, el líder del PP ha asegurado estar convencido de que allí había "muchas personas que han votado a Junts" y quizá algunas a ERC. Y ha lanzado su mensaje directo: "Me faltan votos de los suyos", ha dicho tras defender que una moción de censura sería "instrumental", con un único compromiso, "convocar elecciones generales" de manera inmediata.

Feijóo ha pedido a los asistentes que trasladen a Junts la necesidad de "poner fin" al actual Gobierno por una cuestión "ética y moral", pero dejó claro que no piensa prometer lo que no pueda cumplir. "No voy a poder comprometerme en cosas que no podré cumplir ni considero oportuno cumplir", ha afirmado, aunque sí defiende que la mayoría de los votantes de esos partidos coincidirían con el PP en vivienda, fiscalidad, energía, seguridad e inmigración.

El líder popular ha cargado contra la situación política y judicial que rodea al Ejecutivo. Ha calificado al exministro José Luis Ábalos como "el arquitecto de la era Sánchez" y sostiene que, tras su ingreso en prisión provisional, "el sanchismo ha entrado en prisión". A su juicio, este episodio "inhabilita" al Gobierno, sumado a lo que define como una "precariedad parlamentaria total".

Feijóo ha insistido en que España necesita "una alternativa" y ha dibujado un país "más empobrecido y menos ambicioso" por culpa, de un Ejecutivo centrado en "enviar las facturas de su partido a la Audiencia Nacional antes que facilitar que las familias paguen las suyas". Ha reivindicado propuestas del PP como la ley del suelo o iniciativas de vivienda que fueron aprobadas en el Senado pero "bloqueadas" en el Congreso.

Y ha redundado en el mensaje central de su discurso: "A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos". Un aviso directo a los empresarios, a Junts y a todos los que estaban escuchando. Según Feijóo, el "cambio" no se espera, "se construye".