Feijóo y Mazón conversarán "en las próximas horas" para "analizar las necesidades del PP de la Comunidad Valenciana"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha comparecido ante la prensa para trasladar la postura de su partido respecto a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la 'Comisión Koldo' el pasado jueves. En el turno de preguntas, los medios le han pedido que aclarase las últimas informaciones conocidas sobre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su situación política.

"En las próximas horas, el presidente Feijóo y Carlos Mazón van a mantener una conversación en la que van a analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana. Una conversación en la que abordarán las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana y las que tiene el PP de la Comunidad Valenciana. Es lo único que podemos trasladar. A partir de ahí, si hubiera algo de lo que informar, informaremos a la sociedad española y a la opinión pública", ha explicado Gamarra.

El PP valenciano ve insostenible la continuidad de Mazón

Carlos Mazón tiene las horas contadas como presidente de la Generalitat y en el partido lo dan por hecho, ya que consideran que el hecho de que siga en el cargo es algo "insostenible" dada su situación política tras las relevaciones de los últimos días y los gritos y abucheos que recibió durante el funeral de Estado por las víctimas de la Dana.

El president continúa sin despejar su futuro político inmediato y se mantiene recluido este fin de semana junto a sus amigos más cercanos. La espera tensiona tanto a la calle Génova como al partido en la Comunidad Valenciana, donde los dirigentes regionales ya han movido ficha al posicionarse por unanimidad en favor de Vicent Mompó, el presidente de la Diputación de Valencia.

Mompó es el nombre de consenso cuyo papel tras la Dana se ha reforzado por ser la cara visible de los 'populares' en la zona cero. Esta decisión ya se ha trasladado a la Dirección Nacional, que también baraja el nombre de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, como futura sucesora, pero el miedo a perder la Alcaldía la aleja de esta posibilidad.

La última palabra la tiene Mazón

No obstante, la última palabra la sigue teniendo el propio Carlos Mazón, que tiene que decidir si renuncia a la Presidencia de la Generalitat sin convocar elecciones, lo que alejaría a Mompó de sucederle por no ser diputado, o por contra, disuelve Les Corts y convoca elecciones autonómicas.

Según publica este domingo el diario 'El Mundo', el president habría puesto sobre la mesa a Alberto Núñez Feijóo su dimisión para, a continuación, convocar elecciones anticipadas. Sin embargo, no sería el único escenario que contemplaría. El otro, según el medio, sería investir a Juanfran Pérez Llorca, secretario general del partido, como president temporal antes de una convocatoria electoral.

Lo que está claro es que la situación política de Mazón es insostenible y su permanencia al frente de la Generalitat tiene los días contados. Mientras, en Génova, también guardan silencio. No tienen agenda este domingo y llevan sin hablar en público desde el miércoles. La única voz ha sido este sábado la del secretario general, Miguel Tellado, que envió un vídeo a los medios criticando el silencio de Pedro Sánchez en la 'Comisión Koldo' del Senado.