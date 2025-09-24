Feijóo ve "insoportable" la agenda judicial de Sánchez y afirma que la "persecución judicial ya no cuela"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido ante los medios de comunicación en el marco de la sesión de control al Gobierno que se celebra en el Congreso de los Diputados este miércoles y ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Feijóo ha aseverado que "la persecución judicial" al Ejecutivo "ya no cuela" y ha tachado a Sánchez de ser el "responsable del lodazal" de corrupción que asola tanto a su familia, partido y Gobierno. Del mismo modo, ha tachado de "insoportable" el ritmo al que avanzan los escándalos de corrupción en torno al presidente.

Asimismo, Feijóo ha recalcado que no puede haber una "democracia sana" mientras que Sánchez siga siendo "presidente del Gobierno de España", puesto que "todo su entorno" está siendo investigado por presuntos delitos. De hecho, ha incidido en la idea de que "se ha rodeado de presunta delincuencia toda su trayectoria política".

Por otra parte, el líder de los populares también ha apuntado a los socios del Gobierno y se ha preguntado cómo es posible que "ninguno" de ellos "ponga fin a este disparate" dada la "colección de imputaciones, procesamientos, encarcelamientos y banquillos alrededor del presidente". Por último, Feijóo le ha pedido al líder del Ejecutivo que comprenda que "no puede seguir así" y a los socios que le "enseñen de una vez el final del camino de una legislatura que no lleva a ninguna parte".

Estas declaraciones se han producido después de que se haya conocido que el juez Peinado ha citado el próximo sábado a la esposa del presidente, Begoña Gómez; a su asesora, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para comunicarles que transformará las diligencias en el procedimiento de jurado. Por tanto, en el caso de que el magistrado estime oportuno que los implicados deben ser juzgados por un delito de malversación de caudales públicos, debido a la contratación de la asistente de Presidencia, lo harán por medio de un jurado popular.