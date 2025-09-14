Feijóo habla de "ridículo internacional" tras la suspensión de la última etapa de La Vuelta y culpa al Gobierno

La suspensión definitiva de la última etapa de La Vuelta a su llegada a Madrid está provocando un enfrentamiento político en el país entre diversos partidos. Mientras unos apoyan lo ocurrido, el PP acusa al Gobierno de permitir e inducir "la no finalización de La Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo".

Así lo ha anunciado el dirigente 'popular' a través de un comunicado publicado en X (antes Twitter), donde defiende su posición tras lo acontecido. "El presidente del Gobierno está orgulloso del comportamiento de unos pocos que para manifestar su apoyo a Gaza han lanzado vallas a la Policía Nacional, sin garantizar la seguridad del personal de organización, corredores y periodistas. Yo no", ha escrito.

Sin embargo, dirigentes políticos de otras formaciones, como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que la ciudadanía española "es un ejemplo de dignidad" que "no tolera que se normalice el genocidio en Gaza en eventos deportivos y culturales".

En la misma línea, los ministros Óscar López y Mónica García han asegurado que lo que ha sucedido este domingo "habla muy bien del pueblo de Madrid" y sitúa a España como "un faro mundial en defensa de los Derechos Humanos".