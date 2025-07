Feijóo ve "factible" una "mayoría absoluta" del PP, pero "si faltan unos escaños, tendré que pactar cosas con VOX"

El presidente del Partido Popular se muestra "convencido" de que el PP sacaría "mayoría absoluta" si ahora hubiera elecciones. Si bien, reconoce que si no la consiguen porque "nos faltan unos escaños, tendré que pactar cosas con Vox". Así lo ha manifestado en una entrevista en el diario El Mundo. "Esa es la razón por la que Sánchez no quiere convocar elecciones", ha asegurado.

Asimismo, preguntado por si Vox podría obligar a una repetición electora, el líder de los populares ha aseverado que "con la información que tengo, no me creo que Vox sea capaz de impedir una investidura del PP. No me lo creo". Aun así, el objetivo de los populares es "impulsar un Gobierno en solitario" y para ello, necesita 10 millones de votos.

Igualmente, ha admitido que uno de los errores del PP en julio de 2023 fue la "relajación" y haber "inflado" las expectativas, si bien cree que "los españoles han aprendido de lo que pasó". "El partido está más unido y más responsabilizad que nunca", ha subrayado.

El presidente del Gobierno declarará en el Senado

En cuanto a la línea que atravesó el miércoles en el pleno del Congreso, cuando por primera vez utilizó como argumento los negocios del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que lo hizo porque "es un fariseísmo inadmisible que se presente como adalid de la ilegalización de la prostitución".

Además, ha afirmado que "no mintió" y que lo suyo fue "una crónica más que una crítica, con un nivel ético muy superior al suyo". Igualmente, no descarta llevar en algún momento a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, al Senado, pero que Pedro Sánchez sí irá. "Todavía no tenemos todas las conductas ni sabemos hasta dónde alcanzan. Cuando tengamos todo eso, el presidente declarará en el Senado" ha subrayado.

El Gobierno caerá si Ábalos y Aldama quieren

Para Feijóo, la corrupción del Gobierno actual es la más "grave" que se ha vivido en la historia de España. "El Gobierno caerá si Ábalos y Aldama quieren. Sánchez no sería nada sin Ábalos. (...) Ábalos es una pieza clave en la promoción de Sánchez. Aldama ha estado intermediando con las mascarillas y con las obras públicas" ha indicado.

Ha atacado a los socios del Gobierno, quienes son "cómplices" de lo que está pasando y está seguro de que eso les pasará factura en un futuro. Ha reiterado que, en su opinión, "para saber si la legislatura llega al 27, las dos personas clave son Aldama y Ábalos".

Deja el futuro de Carlos Mazón en manos de los ciudadanos

Feijóo también se ha pronunciado sobre otros temas, como la financiación singular para Cataluña que se aprueba este lunes, la cual es "absolutamente ilegal"; la relación con el PNV, a los que dice no haberles faltado el respeto "nunca" y sobre Carlos Mazón, el president de la Generalitat valenciana, cuyo futuro vincula a ver "qué nos dicen los ciudadanos sobre la oportunidad o no de repetir candidatura".