Feijóo exige la "deportación inmediata" de inmigrantes irregulares que delincan

El debate sobre la inmigración en España ha vuelto a intensificarse tras los incidentes registrados en Torre Pacheco, donde grupos ultras protagonizaron varias noches de tensión llamando abiertamente a "cazar" inmigrantes. Mientras el Gobierno exige al Partido Popular una condena clara y sin matices a los actos xenófobos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha redoblado su crítica al "descontrol migratorio" y ha propuesto la "deportación inmediata" de cualquier inmigrante irregular que cometa un delito en el país.

"Un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser deportado de forma inmediata", declaró Feijóo en los Cursos de Verano del CEU. Para el presidente del PP, España está viviendo una ausencia total de política migratoria y una falta de responsabilidad por parte del Ejecutivo. Asegura que nuestro país encabeza la entrada de inmigración irregular en Europa en los últimos dos años y advierte que la situación podría empeorar.

Contra la inmigración ilegal

El líder popular defiende que España necesita migrantes, pero con condiciones. "Necesitamos una inmigración regular, que se integre en la cultura española, que acepte la Constitución y el ordenamiento jurídico", explicó el líder popular. Y añade que lo que es ilegal no puede generar derechos "Si lo irregular produce garantías, entonces dejaremos de llamarlo irregular".

Desde el Gobierno, el discurso ha sido otro. El ministro Ángel Víctor Torres ha acusado al PP de mostrar "equidistancia inaceptable" y de negarse a condenar claramente las agresiones de carácter racial. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha ido más allá, afirmando que el PP está "azuzando a la extrema derecha" y le ha exigido a Feijóo un "cordón sanitario" frente a Vox. "Un demócrata debe elegir de qué lado está en una situación como esta", sentenció.

Una veintena de denuncias

En paralelo, la Delegación del Gobierno contabiliza ya una veintena de denuncias y más de una decena de detenciones durante las jornadas de tensión en Torre Pacheco. Entre ellas, la del presunto cabecilla de un grupo supremacista acusado de incitar al odio. El despliegue policial sigue activo con cerca de 150 agentes para prevenir nuevos altercados, especialmente tras la convocatoria de una manifestación ultra denominada "caza del moro".

El alcalde del municipio, Pedro Ángel Roca, ha agradecido el apoyo de las fuerzas de seguridad y ha subrayado que la violencia en el municipio no está ligada al origen de las personas, sino a la exclusión social. "Llevamos años conviviendo y sabiendo vivir en paz en Torre Pacheco".

Feijóo, por su parte, insistió en que "la delincuencia no se reduce con más delincuencia" y señaló que "los que acudan a tensionar, inocular odio o incrementar la inseguridad no pueden ser bienvenidos". Sin embargo, recalcó que denunciar el discurso de odio "no puede suponer silenciar" el problema de la inmigración irregular.

Diligencias contra el presidente de Vox en Murcia

A nivel judicial, la Fiscalía ha abierto diligencias contra el presidente de Vox en Murcia por un posible delito de odio tras sus declaraciones sobre lo ocurrido en Torre Pacheco. El Gobierno también ha anunciado una reunión extraordinaria del Plan de Acción contra los Delitos de Odio para abordar esta escalada de tensión.