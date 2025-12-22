Feijóo, sobre Elma Saiz: "La mejor portavoz para este Gobierno es la que participó en las adjudicaciones a la constructora de Santos Cerdán"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la tempranera conferencia de Pedro Sánchez, en la que ha anunciado el nombramiento de Elma Saiz como nueva portavoz del Ejecutivo. El popular la vincula directamente con la supuesta trama de adjudicaciones bajo sospecha en Navarra.

Durante su intervención, Feijóo ha acusado al Gobierno de sostenerse en "la mentira, la corrupción, el cinismo machista y la falta de valores", y ha asegurado que todo ello "no renta a los españoles", utilizando la misma expresión que el presidente la semana pasada.

En este contexto, ha ironizado sobre la decisión de Sánchez de designar a Saiz como portavoz: "La mejor portavoz para este gobierno es la ministra que participó en las adjudicaciones a la constructora de Santos Cerdán. Pura coherencia, sanchista". Y ha añadido: "Si esta es la portavoz del Gobierno de España, ¿qué podemos seguir esperando de este Gobierno?".

¿A qué se refiere Feijóo?

El pasado mes de junio, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Sergio Sayas, subrayó en la sesión de control "el papel protagonista" de Elma Saiz en su etapa como consejera de Hacienda del Gobierno de Navarra. Según Sayas, la trayectoria política de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha estado "ligada de principio a fin" a Santos Cerdán, y puso el foco en las adjudicaciones por valor de 76 millones de euros a empresas vinculadas al exdirigente socialista, actualmente bajo investigación de la UCO.

La formación considera que tanto la designación de Elma Saiz como portavoz del Gobierno como la de Milagros Tolón como ministra de Educación están "manchadas por la sombra de la corrupción o los escándalos que rodean al PSOE".

En un comunicado, el PP sostiene que Sánchez "pierde una oportunidad de interpretar correctamente" el resultado electoral de Extremadura y de apostar por nuevos perfiles alejados de la polémica. "Si en Extremadura ha sido derrotado con una paliza para la historia por elegir a un candidato manchado por la corrupción, en Aragón volverá a perder las elecciones por decantarse por una candidata que encubre el machismo que impera en el PSOE", advierten.

En este sentido, los populares consideran que la salida de Pilar Alegría del Ejecutivo debería haberse producido "no por optar a una candidatura en Aragón, sino por lo indecente que resultó su comida con Paco Salazar, exasesor de Moncloa, una vez que ya estaba acusado de acoso sexual en el trabajo".