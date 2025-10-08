Feijóo le echa en cara a Sánchez las 'chistorras' y el presidente contraataca con el aborto y el escándalo de los cribados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han vuelto a verse las caras este miércoles en el Pleno del Congreso. Lo han hecho escasos días después de conocerse el informe económico patrimonial realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el exministro José Luis Ábalos.

Según ese informe, Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos, y su entonces pareja, Patricia Uriz, utilizaban un lenguaje en clave para ocultar el origen del dinero en efectivo del exministro y ex secretario de Organización del PSOE: en los mensajes recuperados, las "chistorras" hacían referencia a billetes de 500 euros; los "soles", a los de 200, y las "lechugas", a los de 100.

El lenguaje clave sobre "chistorras, soles o lechugas" ha sido el reproche principal de Feijóo a Sánchez en la sesión de control, que ha comenzado con la pregunta del líder del PP a Sánchez sobre si ha preguntado de dónde salen los sobres con billetes, que según la UCO la trama denominaba "chistorras".

Sánchez ha respondido a Feijóo diciendo que sus acusaciones son falsas y le insta a elegir sus propias batallas. Además, ha aprovechado para reprochar al líder del PP el fallo en los cribados del cáncer de mama en Andalucía.

Sánchez dice que en Madrid se está atropellando el derecho al aborto

"Ustedes defienden los intereses de la sanidad privada". "Este Gobierno defiende a la gente de a pie y ustedes a la élite de siempre", ha dicho el presidente a Feijóo.

Acto seguido, ha destacado la decisión del Gobierno de convalidar un real decreto-ley para para aprobar un embargo a Israel y "frenar el genocidio en Gaza", y ha insistido en reformar la Constitución para "blindar el aborto de los ataques de la ultraderecha ideológica y sociológica".

El presidente ha dicho que en la Comunidad de Madrid se está "atropellando" este derecho porque "solamente el 1%" de las interrupciones de aborto se llevan a cabo en la sanidad pública.

Queremos abolir la prostitución dice usted...usted que vive de ella

En la réplica, Feijóo ha calificado la acusación de Sánchez como "patético" y le ha recordado frases sobre Ábalos, Santos Cerdán o sobre la prostitución.

"Queremos abolir la prostitución dice usted...usted que vive de ella y su gobierno que ha pagado con dinero público el consumo de prostitución", ha señalado Feijóo.

Financiación del PSOE

Sobre la financiación del PSOE, Feijóo ha dicho que el informe de la UCO acredita su jerga: "folios, chistorras... es muy elocuentes. No es una inventada señor presidente, es su biografía", ha asegurado.

"Su problema no es que usted esté rodeado de corrupción, el problema es que es imposible haber delinquido sin usted, por eso el reproche moral lo merece usted", ha señalado Feijóo a Sánchez.

Por último, le ha acusado de ser el "más responsable de todo y de estar tan pringado como ellos".

Citarán a Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado

El líder del PP ha anunciado también que Sánchez será citado para comparecer este mismo mes de octubre ante la comisión de investigación del Senado del caso Koldo.

"Hoy se acabó la huida", ha apuntado el líder del PP. "Le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad".